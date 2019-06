Pellegrini Juventus | è fatta | definito il contratto | ecco le cifre ufficiali

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : traversa di Pellegrini! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 16′ – Pellegrini colpisce la traversa, Roma vicina al vantaggio: cross sbagliato dal centrocampista giallorosso che ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...