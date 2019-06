Palermo | insegnante nega la Shoah in classe | denunciato

Palermo - torna tra i banchi di scuola l'insegnante sospesa per il lavoro dei suoi studenti : Venne sospesa due settimane fa dall'ufficio scolastico per "non aver vigilato sull'operato dei suoi studenti" che avevano spontaneamente accostato il decreto sicurezza del ministro Salvini alle leggi razziali che vigevano nel 1938. All'atteso rientro, l'insegnante Rosa Maria Dell'Aria ha trovato ad aspettarla, oltre ai suoi studenti, 15 rose rosse regalatele dai ragazzi, una per ogni giorno di sospensione, ed una lettera nella quale gli alunni ...

Sarà revocata la sospensione dell'insegnante di Palermo : Sarà revocata la sospensione per l'insegnate palermitana 'rea' di aver permesso che un video realizzato dagli studenti in cui si accostava il decreto sicurezza alle leggi razziali fosse mostrato durante la giornata della memoria. Del caso si è interessato direttamente Matteo Salvini, dopo che si erano scatenate le polemiche di chi vedeva nel provvedimento un eccesso di zelo filogovernativo di un funzionario del provveditorato. "Tutto ...

Scuola : Fico - per fortuna tanti docenti come insegnante Palermo : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Gentile professoressa Dell’Aria, le scrivo per ringraziarla. Voglio dirle grazie per come è riuscita a fare il suo lavoro, permettendo ai suoi studenti di avere la libertà di elaborare, ragionare e riflettere. Di avere libertà di esprimersi". Lo scrive il presidente dell

Palermo - i politici contro la sospensione dell’insegnante : «L’intelligenza spaventa» : La sospensione temporanea dell’insegnante palermitana Rosa Maria Dell’Aria, che secondo l’Ufficio scolastico non avrebbe vigilato sugli alunni, che in un video scolastico hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza, ha scatenato l’indignazione di diverse parti politiche. Tutte concordi nel ritenere che la misura non fa che penalizzare il pensiero critico degli studenti e punire senza motivo una professoressa che ha fatto bene il suo ...

Il caso dell'insegnante di Palermo sospesa per un video su Salvini : Infuriano le polemiche dopo la sospensione per 15 giorni di una docente di Italiano dell'Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, cui viene contestato di non avere controllato preventivamente il lavoro dei suoi alunni che, in occasione della Giornata della memoria del 27 gennaio, avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali al Decreto sicurezza del ministro dell'Interno. Dopo segnalazioni anche ...

Palermo - insegnante sospesa si difende. M5s : “Depositata interrogazione. Alla Lega piacciono cittadini indottrinati?” : “piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi incapaci di costruire un mondo migliore di quello che ereditano, di spingerci oltre i diritti già conquistati? Noi lavoriamo affinché gli studenti abbiano un pensiero critico, sviluppino ragionamenti indipendenti e imparino a pensare con la propria testa. E il Ministero della Lega cosa fa? Li censura“. Anche il caso dell’insegnante sospesa per 15 giorni dopo che i ...

La storia dell’insegnante di Palermo sospesa per le slide anti-Salvini dei suoi studenti : Matteo Salvini (foto: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images) Dopo l’esclusione di Altaforte, casa editrice vicina al movimento di estrema destra Casapound, dal Salone del Libro, si torna a parlare di censura e libertà di espressione. Una professoressa d’italiano, che insegna all’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata sospesa dal suo istituto per due settimane per non aver vigilato e non essersi ...