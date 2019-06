Padre Zanotelli | Carola merita il Nobel

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Luca Sablone Il religioso comboniano amico della Boldrini attacca Salvini: "Il Decreto Sicurezza è un gioco per creare lo scontro in un clima di guerra" "C'è voluta una donna tedesca per mettere in crisi e sparigliare le carte al ministro Salvini, una ragazza tedesca dai grandi valori, una donna straordinaria che ha avuto tutto dalla vita e ora dedica una parte della sua vita a chi non ha niente". Si è espresso così Alex, ilmissionario che già in passato aveva attaccato il vicepremier leghista. Il religioso comboniano è intervenuto all'AdnKronos dopo l'azione della nave Sea Watch capitanata daRackete, che ha deciso di attraccare nel porto di Lampedusa forzando il blocco della Guardia di finanza nel porto di Lampedusa e speronandone una motovedetta: "Questa donna meriterebbe un premioper il suo coraggio di sfidare una legge assurda, cui bisogna ...

