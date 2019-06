Lite in strada, spray e pugni contro agenti! Preso magrebino a Padova (Di sabato 29 giugno 2019) Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti, ha reagito in malo modo alla presenza dei poliziotti, prima attaccati con uno spray urticante, poi presi a pugni e calci al momento del fermo: 8 giorni di prognosi per 2 agenti.



Dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale il 29enne marocchino arrestato lo scorso giovedì pomeriggio dagli uomini della questura di Padova.



A finire in manette è Kadour Kirifi, straniero senza fissa dimora e con una lunga lista di precedenti alle spalle. Quest'ultimo, che si trovava in sella ad una bicicletta in via Antonio da Murano, è stato notato dagli agenti della Squadra mobile di Padova mentre litigava in modo decisamente animato con un automobilista. La discussione, nata per una banale precedenza, ha assunto in breve dei toni esasperati, talmente tanto da persuadere i poliziotti impegnati in un'operazione di pattugliamento ad intervenire.



È nato così un breve inseguimento per le vie del quartiere dell'Arcella, concluso anche grazie al supporto di una seconda volante intervenuta sul posto in soccorso dei colleghi in difficoltà. Per nulla intenzionato ad arrendersi, tuttavia, il marocchino si è divincolato dalla presa dei poliziotti, arrivando ad aggredirli con violenti calci e pugni.



Finito in manette, lo straniero ha continuato a rivolgere minacce ed improperi nei confronti degli agenti, che lo hanno condotto negli uffici della questura per le consuete operazioni di identificazione. Due degli uomini in divisa aggrediti hanno riportato delle ferite, curate dal personale sanitario del pronto soccorso. Per entrambi è stata determinata una prognosi di 8 giorni.