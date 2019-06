Otto e mezzo | Andrea Scanzi all' attacco di Rita Pavone | Se lei parla di Woodstock

David Parenzo a Blogo : "In Onda sarà un Otto e mezzo più piccante (non troppo - però!)" : "Non mi sento un lavoratore stagionale, non lo sono. Quest'anno ho scritto un libro, ho collaborato con La7 per altre cose, ho fatto la radio. La mia non è una sostituzione estiva. In Onda è un altro programma, nella fascia più autorevole che la rete ha. Non mi sono mai sentito di serie B e voglio essere giudicato per quello che faccio. Durante l'anno non ho trovato spazio? Posso capirlo, il palinsesto è ricchissimo, i programmi sono ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber frecciata a Salvini : 'Gli faremo leggere manuale del bon ton' : Accostare il nome di Lilli Gruber a quello di Matteo Salvini, negli ultimi tempi, crea un'automatica associazione mentale. Tornano praticamente subito in mente episodi in cui, tra i due, non sono mancati i toni ruvidi. Basti pensare a quando il ministro fece capire che essere ospite di Otto e mezzo non gli facesse fare i salti di gioia, con tanto di risposta piccata della giornalista rispetto al fatto che il suo studio non avrebbe mai accolto in ...

Otto e mezzo - battibecco Gruber-Dibba : "È stato faticoso" - "Ma lei è un combattente..." : Fabio Franchini Il siparietto tra la giornalista e l'esponente del Movimento 5 Stelle negli ultimi secondi della puntata di Otto e mezzo In cauda venenum, dicevano i latini. Il veleno è nella coda…di Otto e mezzo. Già, perché proprio negli ultimi secondi della puntata di ieri (mercoledì 19 giugno, ndr) del talk show, è arrivato un piccato battibecco tra la padrona di casa Lilli Gruber e il suo ospite di serata, Alessandro Di Battista ...

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista : "Matteo Salvini ci provoca sempre - se fa cadere il governo fatti suoi" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, oltre ad annunciare la sua ricandidatura, parlando della tenuta del governo giallo-verde, non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini:"Ho la sensazione che Salvini stia provocando costantemente il Movimento 5 Stelle per t

Alessandro Di Battista a Otto e mezzo : "Se si tornasse al voto mi ricandiderei al 100 per cento" : "Se si tornasse al voto mi ricandiderei al 100 per cento". Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, annuncia che la regola del doppio mandato deve restare in vigore. E dice: "Se Matteo Salvini dovesse far cadere il governo proporrei, visto che la legislatura sarebbe dura

Otto e mezzo - Di Battista appare in tv e viene ricoperto di insulti : "Sei un micetto..." : Alessandro Di Battista fa la sua apparizione in televisione a Otto e mezzo di Lilli Gruber ma il popolo di Twitter lo asfalta: "La figura da micetto terrorizzato che ha fatto Di Battista tra le grinfie della Gruber sarebbe stata del tutto impensabile anche solo sei mesi fa", si legge. E ancora. "Bra

Otto e Mezzo - ecco Alessandro Di Battista : Lilli Gruber prosegue la crociata contro Matteo Salvini : prosegue l'assedio a Matteo Salvini nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7. Soltanto poche ore fa una delle puntate più schierate che si ricordino da tempo a questa parte. In studio, martedì 18 giugno, c'erano Andrea Scanzi, Beppe Severgnini e il sempre più scatenato Gianrico Carofigli

Otto e Mezzo - da Lilli Gruber l'armata contro Matteo Salvini : tutti insieme - loro tre in studio : Vietato dire che Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il salottino politico in onda su La7, sia un programma a senso unico. Vietato. Vietatissimo. Così come è vietato dire che sempre a Otto e Mezzo ci sia un bersaglio a senso unico, ovvero Matteo Salvini (sono ormai epici gli scontri tra Lilli e il ministr

Massimo Giannini attacca Maurizio Landini a Otto e mezzo : "Lo sa che il 43% degli operai vota Matteo Salvini?" : "Il 43 per cento degli operai vota Matteo Salvini". Massimo Giannini cerca di svegliare Maurizio Landini in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ricordandogli che una grande parte degli iscritti alla Cgil ha votato Lega alle ultime elezioni europee. Il sindacalista si innervosisce - oltre a

Otto e mezzo - Gruber a Morra : ‘Mi deve rispondere’. Ma nella domanda dice : ‘Precedenti governi non hanno fatto condoni’ : Battibecco in diretta negli studi di Otto e mezzo (La7) tra la Lilli Gruber e il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra sul tema del condono. Da una parte la conduttrice che ricorda l’uscita di Salvini secondo il quale “il condono non è una parolaccia“. Dall’altra il senatore M5s che ha iniziato ad interrompere la conduttrice mentre stava facendo la domanda: “Lei non mi deve ricordare niente – ha ...

M5s - Nicola Morra a Otto e Mezzo : “Non ho votato su Di Maio perché ho ritenuto quell’operazione infelice” : “Di Maio ha sposato come me, Alessandro, l’idea che solo rispettando le regole si va avanti”. Così il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e Mezzo’ su La7. “Io non ho votato su Di Maio perché ho ritenuto quell’operazione infelice”, ha aggiunto riferendosi al voto su Rousseau. M5s, iscritti ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber riprende Nicola Morra : “Non mi deve ricordare niente - faccio domande e lei mi risponde” : Battibecco in diretta negli studi di Otto e mezzo(La7) tra la Lilli Gruber e il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra sul tema del condono. L’esponente del Movimento 5 stelle interrompe la conduttrice che subito controbatte: ‘Lei non mi deve ricordare niente, io le devo fare delle domande lei mi deve rispondere” L'articolo Otto e mezzo, Lilli Gruber riprende Nicola Morra: “Non mi deve ricordare niente, ...

