Oroscopo Acquario | luglio | mese sottotono | problemi nella gestione delle finanze

L'Oroscopo di domani 29 giugno : Bilancia agitata - Acquario esigente : Le previsioni astrologiche di sabato si impegnano ad elargire delle dritte utili per risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso. L'oroscopo diventa complice di ciascun segno zodiacale, individuando una strada utile per raggiungere la felicità. L'oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro rapporto amoroso affonda le sue radici in una storia profonda e sincera. Non occorreranno molte parole per manifestare ciò che provate, ...

Oroscopo 5 luglio : sorprese per l'Acquario - Scorpione fortunato in amore : La giornata di venerdì 5 luglio, sarà nettamente migliore per quanto riguarda l'affiatamento di coppia rispetto alle precedenti per molti segni zodiacali, come Ariete e Scorpione. Bilancia si sentirà giù di morale, mentre il lavoro potrebbe subire una battuta d'arresto per i nativi Capricorno e Sagittario, con conseguente calo delle finanze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo della giornata di venerdì 5 luglio ...

Oroscopo del 28 giugno : Cancro soddisfatto - Acquario nervoso : L'Oroscopo del 28 giugno riporta l'esito della giornata di venerdì per i dodici segni zodiacali. Il Cancro sarà molto soddisfatto sia nel lavoro che nel campo sentimentale, mentre invece i Gemelli avranno qualche problemino nel campo lavorativo. Di seguito vediamo le previsioni dettagliate su tutti i segni dello zodiaco. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Questo è il momento giusto per rimettervi in gioco e programmare qualche ...

Oroscopo del 28 giugno : Bilancia in recupero - Acquario energico e in forma : Ci avviciniamo sempre di più alla fine di questo primo mese estivo, la giornata di domani si rivelerà vantaggiosa per l'Acquario, che sta vivendo un momento estremamente positivo dal punto di vista fisico e per la Bilancia, per la quale è in atto un recupero su tutti i fronti. Per l'Ariete, al contrario, giugno potrebbe concludersi in maniera faticosa, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, ...

Oroscopo estate - Acquario : amicizie e viaggi in primo piano : L'estate per i nativi del segno dell'Acquario sarà caratterizzata principalmente dalle amicizie, soprattutto quelle nate da poco tempo. Ci saranno dei successi lavorativi, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto, anche se dovrete faticare un po' prima di arrivare ad avere il successo che meritate. Non sarete particolarmente stressati, ma ci sarà qualche litigio, in amore oppure al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo del giorno 28 giugno - 2^ sestina : fine settimana all'insegna dell'Acquario : L'oroscopo del giorno 28 giugno 2019 è pronto a dare consigli e fare previsioni sul probabile andamento del prossimo venerdì. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e, in particolar modo, all'amore e al lavoro. Ovviamente, prima di iniziare a valutare i sei segni dello zodiaco compresi nella seconda sestina ci preme mettere in risalto i migliori e i ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : emozioni per il Leone - Acquario solitario : L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio si prospettano pesanti per la Vergine, mentre lo Scorpione sarà un po' ansioso. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere vi renderà delle persone molto desiderate e amate. Tra venerdì e sabato potrete godere di due giornate parecchio fortunate sotto l'aspetto sentimentale. Qualcuno potrebbe fare degli incontri molto interessanti. Toro: in ...

Oroscopo 17 luglio : sorprese per Acquario - Bilancia spossata : La giornata di mercoledì 17 luglio potrebbe rivelarsi molto positiva per l'Acquario e per i nati Cancro. Urano darà ancora del 'filo da torcere' ai nativi del segno del Toro per quanto riguarda la salute, mentre il Sagittario avrà il favore di Giove per le questioni lavorative e finanziarie. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la volontà di emergere in ambito lavorativo vi spingerà a dare il meglio di voi, peccato che non mancherà ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 giugno : Bilancia suscettibile - Acquario innamorato : Una Luna in Ariete punta un riflettore sull'affermazione dell'io di ciascun segno zodiacale e crea una sorta di tumulto emotivo in ciascuna coppia, da tenere a bada solo approfondendo le previsioni astrali sensibili. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì. I segni zodiacali e l'amore nelle previsioni astrali di mercoledì Ariete: l'astro d'argento, illuminando il vostro cielo, sprigiona un certo nervosismo ...

Oroscopo 25 giugno : Gemelli tesi - Acquario insoddisfatto : Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 25 giugno per tutti i segni zodiacali. Siamo arrivati all'ultimo martedì di giugno e la domanda d'obbligo è: Come sarà questa giornata? Sicuramente non bellissima per i Gemelli che vivranno una giornata di tensione, mentre l'Aquario invece sarà insoddisfatto un po' su tutto. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Coloro che nel lavoro devono competere con gli altri, devono curare di più la forma ...

Oroscopo 1° luglio : Capricorno carico sul lavoro - Acquario in vena di viaggi : Durante la prima giornata di luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero essere presi dal lavoro a causa dell'eccessiva quantità di mansioni da svolgere. Questo potrebbe suscitare del nervosismo. I nativi Scorpione potrebbero avere qualche problema di coppia, mentre per Leone sarà una giornata incredibile. Pesci e Bilancia potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 24 giugno : Toro ribelle - Acquario innamorato : Nelle previsioni astrali di lunedì molti segni zodiacali, tra cui in particolare Sagittario, Toro e Cancro, dovrebbero cambiare il loro atteggiamento. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. Previsioni astrali di lunedì Ariete: tenete a bada un'energia incontrollabile che è il frutto di una quadratura Plutone-Marte. Dovrete tenere presente che questo flusso energetico potrebbe portarvi alla felicità di coppia, se riuscirete a ...

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio : cambiamenti per Acquario - problemi per Vergine : Nella settimana dal 15 al 21 luglio 2019, la Luna si sposterà dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove staziona anche Nettuno. Giove permarrà in Sagittario, come Saturno e Plutone in Capricorno, con Urano in Toro. Il Sole, Mercurio, Venere e il Nodo Lunare si troveranno in Cancro, mentre Marte stazionerà in Leone. Amore 'flop' per Ariete Ariete: attriti amorosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere nervosi i rapporti ...

L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30/6 - 2ª sestina : pagelle - Acquario '9' : L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2019 svela le previsioni, le classifiche ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata ai segni della seconda metà dello zodiaco. Messa sotto controllo da parte nostra l'ultima settimana di questo mese: pronti a dare un valore ai prossimi sette giorni? Sotto approfondita analisi, passo passo in queste previsioni zodiacali, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo ...