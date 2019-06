Obiettivo “carbon neutral” | Miko sviluppa un progetto di riforestazione per abbattere al

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019), l’azienda produttrice di Dinamica® – prima microfibra ecologica fatta in Italia con bottiglie di plastica riciclata e diventata un prodotto del segmento lusso che ha conquistato l’automotive -hato undi ripristino e conservazione di un importante bosco del territorio nazionale che ha come ambizioso ma realequello di compensare la CO2 emessa da tutta l’organizzazione al 100%. In pratica,si fa carico del proprio impatto ambientale al 100% e, in 5 anni, diventa carbon neutral.muove altri passi sulla strada della sostenibilità avviando una partnership con Etifor, spin-off dell’Università di Padova che affianca le aziende a valorizzare i prodotti e i servizi della natura, per esempio realizzando progetti forestali per la compensazione di CO2. Per, la compensazione al 100% viene fatta attraverso ildi ripristino e ...

AeroportoNapoli : Siamo felici di aver sottoscritto - insieme ad altri 7 gestori aeroportuali italiani - la Risoluzione 'Net ZERO Car… - AegisHCGroup : Sempre più paesi aderiscono a iniziative green: questa volta è la Finlandia, con l'ambizioso obiettivo di diventare… - RegioniAmbiente : -