Nell' assistenza alle tossicodipendenze c' è una problematica centrale irrisolta

I pazienti suonavano il campaNello per avere assistenza - ma loro dormivano : licenziati tre infermieri : Invece di mettersi a disposizione dei pazienti, durante il turno di notte, dormivano in una stanza appartata. Un comportamento che ha portato l’Azienda Usl di Bologna a usare il pugno duro nei confronti di due infermieri e un operatore socio-sanitario del reparto di Medicina dell’Ospedale Maggiore (due uomini e una donna, tutti tra i 30 e i 40 anni) che sono stati licenziati in tronco. Come ha raccontato l’edizione cittadina di ...