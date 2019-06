NBA – Tobias Harris verso l’addio ai 76ers? Philadelphia messa alle strette | i dettagli

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019)free agent: imessi, tante squadre interessante al cestista Dopo lo spettacolo della stagione 2018-19 di NBA, le squadre continuano a lavorare sodo per il futuro. Il mercato infiamma l’estate con tanti movimenti e importanti novità. Occhi puntati anche su, diventato free agent. Il cestista deidopo la trade con i Clippers potrebbe lasciare iche però vorrebbero fare il possibile per trattenerlo., adesso, sembra pretendere un ‘max’ che però non tutti pensano che il cestista vale. Per tenerlo con sè,dovrebbero offrire al loro free agent un quinquennale ‘max’ da 189.7 milioni di dollari, grazie ai “Bird Rights”, spingendo cosìa non cederetentazioni delle altre squadre, che non potrebbero offrirgli più di un quadriennale da 140 ...

