Napoli piange Pina Cipriani | con il marito Franco Nico fondò il Teatro Sancarluccio

Napoli piange Loredana Simioli : l'attrice è morta a 41 anni - : Serena Granato Il volto comico di "Telegaribaldi", Loredana Simioli, si è spenta all'età di 41 anni. Aveva raccontato in un video la lotta contro il cancro, al grido di "Io non ho vergogna" "Il mio messaggio è che bisogna prendere tutto ciò che la vita ci offre, con forza e/o con il sorriso sulle labbra", aveva dichiarato Loredana Simioli, presentando il video in cui ha voluto raccontare, al grido di "Io non ho vergogna", la sua ...

Napoli piange Loredana Simioli : raccontò in un video la sua battaglia contro il cancro : Loredana Simioli non c'è più: l'attrice napoletana ha perso la sua battaglia contro il cancro. Nei mesi scorsi aveva presentato il videoclip ?Io non ho...

Napoli - bimbo di tre mesi piange in ospedale : infermiere intente a farsi la manicure : Quella che arriva da Nola, nel napoletano, è una vicenda che se fosse confermata sarebbe di una gravità inaudita. Nelle ultime ore infatti, soprattutto sui social, sta spopolando un video che è stato girato dalla mamma di un bambino all'interno del locale nosocomio. Nello stesso infatti si vede un bambino piccolo, di tre mesi, che sta piangendo. Fin qui nulla di strano, se non che sullo sfondo si vedono due infermiere che, forse facendo finta di ...

Tra i vicoli del rione di Napoli dove nessuno piange per la piccola Noemi - ferita da un killer : C’è un che di sospeso nell’aria del quartiere Vicaria a Napoli, all’epoca dei vicerè la sede del tribunale e ora soltanto un insieme indecoroso di vicoli, edifici demoliti e illegalità al confine tra la Stazione e Poggioreale. Tutti si conoscono, tutti fiutano i forestieri e sanno come reagire. Con il silenzio. ...

Noemi bimba di 4 anni lotta fra la vita e la morte a Napoli/ Mamma piange da 48 ore : Noemi è in gravissime condizioni a Napoli dopo l'intervento di venerdì notte: la Mamma è disperata, piange da 48 ore senza sosta