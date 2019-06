Mytaxi vara la super app dei trasporti | a bordo anche i monopattini elettrici

wired

(Di sabato 29 giugno 2019) Taxi (crediti: ufficio stampa) Campagne ambientali, innovazioni percepite come di rottura, tecnologie abilitanti stanno cambiando profondamente i connotati della mobilità. A guidare la partita, il disincentivo a utilizzare l’auto privata per spostarsi. Negli anni si sono quindi susseguite una serie di nuove soluzioni per spostarsi, capitanate dalla parola “condivisione”. Auto, moto, bici. Ora il trend a livello mondiale di un settore costantemente in fermento è quello di traghettare, con accordi e partenrship tra aziende, tutte le app che sono sorte – car sharing, bike sharing, moto sharing, trasporto pubblico, taxi – in piattaforme multimodali. “Diventare multimodali è il modo più logico per crescere velocemente. Permette di fornire al cliente un servizio migliore. Quello che credo abbia più senso ora come ora è avere una “single app, for many purposes”. Che fornisce al ...