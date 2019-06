MotoGp | Lorenzo torna a casa dopo l’incidente | il post social dello spagnolo

MotoGp – Che beffa per Lorenzo - la rivelazione di Petrucci è sorprendente : Le affermazioni di Petrucci arrivano come una doccia gelata su Jorge Lorenzo: l’importante rivelazione del ternano della Ducati Manca sempre meno alle qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp: i piloti sono in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, sul circuito di Assen, per mettere a punto il set up perfetto per lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. Intanto, però, sorprendono le parole di Danilo ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Honda da applausi : il bel gesto per Jorge ad Assen [FOTO] : Jorge Lorenzo costretto a guardare la casa la gara di Assen: il bel gesto della Honda per il pilota maiorchino Jorge Lorenzo salterà il Gp di Assen e non solo: il maiorchino è stato vittima ieri di una terribile caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda, a causa del quale si è fratturato due vertebre e non potrà tornare in sella alla sua Honda. Jorge Lorenzo ha promesso a tutti i suoi fan di tornare in pista il prima possibile, probabilmente ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Jorge non molla : la promessa ai fan dopo la caduta ad Assen : Le prime parole di Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta di oggi nelle prime libere del Gp d’Olanda Giornata amarissima, quella di oggi, per Jorge Lorenzo ad Assen: il maiorchino è stato protagonista di una terribile caduta, che lo costringe a saltare il Gp d’Olanda e non solo. Non sono ancora noti i tempi di recupero del pilota della Honda, che si è fratturato due vertebre. Nonostante la delusione e l’amarezza, Jorge ...

MotoGp - Marquez avverte Lorenzo : “Honda moto poco stabile? Finché vinciamo - non è un problema” : Il pilota della Honda ha analizzato la caduta del compagno di squadra, per poi soffermarsi sulla proprio giornata di libere Non proprio una giornata da ricordare quella andata in scena oggi ad Assen per la Honda, Lorenzo ha dovuto abbandonare il circuito per infortunio e Marquez non ha centrato la top-five né al mattino e né al pomeriggio. Alessandro La Rocca /LaPresse Il campione del mondo ha commentato con un po’ di delusione ...

Marc Marquez MotoGp - GP Olanda 2019 : “Soddisfatto della mia giornata - sulla caduta di Lorenzo…” : Marc Marquez è soddisfatto a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota catalano, infatti, da un lato è contento per il suo lavoro e per i suoi tempi realizzati, che lo hanno portato nelle posizioni che contano della classifica. Dall’altra parte, però, il nativo di Cervera non può che riservare un pensiero al suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo che si è fatto ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : analisi prove libere. Yamaha dai due volti - Ducati risponde presente - Marquez lavora per la gara - Lorenzo ko : La prima giornata di Assen è andata via e sul tracciato olandese, Cattedrale del Motociclismo, sono diversi gli spunti di questo day-1 dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. In uno degli scenari più classici delle due ruote partiamo dalla Yamaha. La moto di Iwata si conferma essere enigmatica: da un lato super performante con Fabio Quartararo (il migliore del primo turno) e con Maverick Vinales (il migliore della seconda sessione) ...

MotoGp - brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo stop per il maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo salta Assen e non solo : il VIDEO della terribile caduta che ha messo il maiorchino fuori gioco : Jorge Lorenzo fuori gioco ad Assen: le immagini della terribile caduta del maiorchino della Honda L’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Jorge Lorenzo è dei peggiori: nessuno avrebbe mai desiderato che il maiorchino fosse costretto a saltare la gara di Assen, e forse non solo questa, a causa delle conseguenze riportate dopo la caduta di oggi nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Gli esami a cui è stato sottoposto il pilota ...

JORGE LORENZO - VIDEO CADUTA GP ASSEN/ MotoGp - lo spagnolo non sarà in gara domenica : JORGE LORENZO, il VIDEO della CADUTA durante le prove libere del Gp di ASSEN, campionato di Motogp 2019: pilota portato in ospedale

MotoGp - GP Olanda 2019 : Jorge Lorenzo si frattura la sesta vertebra - lunghi tempi di recupero. Quando rientrerà in gara? C’è la pausa estiva : Jorge Lorenzo si fratturato la sesta vertebre toracica in seguito a una brutta caduta rimediata durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP che si sta disputando ad Assen. Lo spagnolo è incappato in un bruttissimo highside, è stato trasportato in ospedale dove si è sottoposto a degli accertamenti e purtroppo il referto medico non è stato dei migliori. L’alfiere della Honda ha accusato purtroppo un ...

MotoGp – Frattura ad una vertebra per Jorge Lorenzo - salta Assen e non solo : ecco i tempi di recupero : Jorge Lorenzo giudicato ‘non idoneo a correre’ ad Assen. I primi test medici hanno evidenziato la Frattura della sesta vertebra: il pilota spagnolo costretto a saltare diverse gare Arrivano brutte notizie dall’Olanda: il weekend olandese di Jorge Lorenzo è già concluso. Dopo la rovinosa caduta nelle FP1, per la quale è stato ricoverato in ospedale, il pilota della Honda non ha preso parte alle FP2 per ulteriori ...

MotoGp – Jorge Lorenzo salta le FP2 di Assen : il maiorchino ancora in ospedale dopo la caduta delle FP1 : Jorge Lorenzo salta le FP2 del Gp d’Olanda: il maiorchino, caduto rovinosamente durante le FP1, resterà in ospedale per ulteriori accertamenti medici Le FP2 del Gp di Assen inizieranno senza un grande protagonista. Jorge Lorenzo infatti non sarà presente al via insieme agli altri piloti nell’ultima sessione di prove libere odierna. Il pilota della Honda è caduto rovinosamente nelle FP1, venendo trasportato subito in ospedale. ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo - pilota trasportato in ospedale : gli aggiornamenti sulle condizioni del maiorchino : aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Lorenzo: ecco come sta il maiorchino della Honda dopo la Caduta di oggi ad Assen durante le prime libere del Gp d’Olanda E’ iniziato nel peggiore dei modi il weekend del Gp d’Olanda per Jorge Lorenzo, dopo le due cadute al Montmelò, in gara e nella giornata dei test di Barcellona, il maiorchino è finito nuovamente rovinosamente a terra oggi nelle Fp1 ad Assen. Il pilota della Honda ...

MotoGp - brutta caduta per Lorenzo nelle FP1 di Assen : il maiorchino trasportato via in ambulanza [FOTO] : Il pilota della Honda è stato protagonista di una brutta caduta sul finire della prima sessione di prove libere del Gp di Assen, venendo trasportato via in ambulanza Comincia malissimo il week-end di Assen per Jorge Lorenzo, il pilota della Honda infatti si trova in questo momento presso la Clinica Mobile per via delle conseguenze riportate in seguito ad un incidente occorsogli sul finire delle FP1. Perso il controllo della sua moto, il ...