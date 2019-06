MotoGp – Infortunio Lorenzo | Honda da applausi | il bel gesto per Jorge ad Assen FOTO

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Jorge non molla : la promessa ai fan dopo la caduta ad Assen : Le prime parole di Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta di oggi nelle prime libere del Gp d’Olanda Giornata amarissima, quella di oggi, per Jorge Lorenzo ad Assen: il maiorchino è stato protagonista di una terribile caduta, che lo costringe a saltare il Gp d’Olanda e non solo. Non sono ancora noti i tempi di recupero del pilota della Honda, che si è fratturato due vertebre. Nonostante la delusione e l’amarezza, Jorge ...

MotoGp – Iannone - l’infortunio e la trasformazione in pista : “quando salgo in moto cambia tutto” : Andrea Iannone, l’infortunio alla caviglia e la passione per la Formula 1: il campione di Vasto ospite a Radio 105 Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si disputerà il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello, ma i piloti della motoGp saranno protagonisti già da giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre le danze del weekend di gara. AFP/LaPresse Tra coloro che sperano di poter far bene davanti al loro ...