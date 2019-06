MotoGP | GP Olanda 2019 | risultati e classifica FP3 Tutti i qualificati per la Q2

MotoGP - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Fabio Quartararo centra il nuovo record davanti a Petrucci - Rossi beffa e 14° posto : Un sempre più incredibile Fabio Quartararo centra il nuovo record della pista di Assen e fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Sul circuito di Assen, baciato dal sole e da temperature di 24 gradi (con 36 sull’asfalto) il francese del team Yamaha Petronas ha stampato un clamoroso 1:32.471 andando a strappare la migliore prestazione a Danilo Petrucci (Ducati) che aveva cullato il sogno di ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv : Oggi sabato 29 giugno si disputano le qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena ad Assen. Nell’Università del Motociclismo è tutto pronto per una serratissima battaglia, tutti vanno a caccia dell’ambitissima pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia un grande spettacolo, le prove libere del venerdì ci hanno infatti detto che diversi centauri ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Valentino Rossi difende la top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Olanda (29 giugno) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del GP Olanda Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP Olanda, ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Assen si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche odierne, oltre che per la gara programmata domani. Nella ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Quartararo e Viñales punti di riferimento sul giro secco - ma Marquez resta il favorito per la pole : Dopo una prima giornata riservata alle prove libere, il fine settimana del Gran Premio d’Olanda 2019 entra definitivamente nel vivo quest’oggi con le qualifiche della MotoGP sul leggendario circuito di Assen. Nella cosiddetta Università del Motociclismo va in scena l’ottava qualifica della stagione, con molta incertezza e nessun favorito d’obbligo per la pole position alla luce dei riscontri del venerdì. Si profila ...

MotoGP Olanda 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e Tv8 : Le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo ( Diretta Sky Sport e Tv8) sono state le piu' veloci al termine delle sessioni libere del venerdì di Assen, segnato dall'ennesimo infortunio di Jorge Lorenzo. Dopo lo 'strike' del Montmelo' e la caduta nei test successivi, lo spagnolo della Honda ha scritto un'altra pagina del calvario in cui si sta trasformando la stagione che doveva rilanciarlo. Durante la Fp1 e' scivolato a forte ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo veloci - pronti a dare battaglia. Contento delle libere” : Danilo Petrucci ha fornito un’ottima prestazione nelle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione al terzo posto e può guardare con fiducia al prosieguo del weekend con l’obiettivo di salire sul podio dopo la vittoria del Mugello, il ternano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono Contento della nostra prestazione, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo nei dieci ma non sono contento - sono lento : passo non fantastico” : Valentino Rossi ha concluso le prove libere del GP d’Olanda 2019 al nono posto, un risultato sostanzialmente positivo per il Dottore considerando che spesso va in difficoltà nella giornata del venerdì. L’alfiere della Yamaha ha pagato dazio nei confronti dei compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo, ora dovrà continuare a lavorare per puntare a un risultato importante nella gara di domenica: Assen è una delle sue piste ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Olanda : “Penso di aver raggiunto il massimo di ciò che può dare la mia moto” : Un super Maverick Viñales è riuscito a estrarre il massimo dalla sua Yamaha M1 nella doppia sessione di prove libere odierna del GP d’Olanda di MotoGP 2019, dopo le tante sfortunate cadute che lo hanno coinvolto incolpevolmente – l’ultima proprio in Catalogna – lo spagnolo è tornato a ruggire e si è portato a casa il miglior crono di giornata durante le FP2, replicando il feeling con la moto trovato nei test del ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Soddisfatto della mia giornata - sulla caduta di Lorenzo…” : Marc Marquez è soddisfatto a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota catalano, infatti, da un lato è contento per il suo lavoro e per i suoi tempi realizzati, che lo hanno portato nelle posizioni che contano della classifica. Dall’altra parte, però, il nativo di Cervera non può che riservare un pensiero al suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo che si è fatto ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Olanda 2019 : “Contento delle libere - siamo veloci. Consumo delle gomme importante” : Andrea Dovizioso può ritenersi soddisfatto delle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione col quarto tempo e ha dato l’impressione di poter puntare a un risultato importante in gara in modo da riscattare la caduta di due settimane fa a Barcellona, il forlivese sembra in ottima forma e annuncia battaglia dopo una giornata particolarmente positiva: “Sono ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi prove libere. Yamaha dai due volti - Ducati risponde presente - Marquez lavora per la gara - Lorenzo ko : La prima giornata di Assen è andata via e sul tracciato olandese, Cattedrale del Motociclismo, sono diversi gli spunti di questo day-1 dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. In uno degli scenari più classici delle due ruote partiamo dalla Yamaha. La moto di Iwata si conferma essere enigmatica: da un lato super performante con Fabio Quartararo (il migliore del primo turno) e con Maverick Vinales (il migliore della seconda sessione) ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Jorge Lorenzo si frattura la sesta vertebra - lunghi tempi di recupero. Quando rientrerà in gara? C’è la pausa estiva : Jorge Lorenzo si fratturato la sesta vertebre toracica in seguito a una brutta caduta rimediata durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP che si sta disputando ad Assen. Lo spagnolo è incappato in un bruttissimo highside, è stato trasportato in ospedale dove si è sottoposto a degli accertamenti e purtroppo il referto medico non è stato dei migliori. L’alfiere della Honda ha accusato purtroppo un ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino Rossi : La seconda sessione di prove libere della MotoGP è iniziata con la notizia dell’incapacità di Jorge Lorenzo di correre il GP d’Olanda 2019 per via della caduta della mattina, dove ha riportato la frattura della sesta vertebra, un infortunio abbastanza grave che richiederà per el Porfuera tempi di recupero medio-lunghi nonostante le sue condizioni siano al momento stabili. Maverick Viñales ha dominato i rivali portando a casa un ...