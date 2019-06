MotoGP | Gara GP Austria 2019 | orario | programma | canale tv | palinsesto Sky-TV8

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Non sono in prima fila - fatico sul giro secco ma sul passo gara…” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale scatterà dalla seconda fila per la prima volta in stagione visto che fino a oggi era sempre stato in top 3 in qualifica, il pilota della Honda comunque non fa drammi e si dimostra come sempre ottimista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon lavoro, parto ...

Alex Rins MotoGP - GP Olanda 2019 : “Finalmente in prima fila! Domani avrò un ottimo passo gara” : Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : domani la gara (domenica 30 giugno). Programma - orari e tv : domani, domenica 30 giugno, è in Programma ad Assen la gara del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Motomondiale. Per quanto riguarda la classe regina c’è grande attesa per uno degli appuntamenti più spettacolari ed affascinanti dell’intero calendario, che negli ultimi anni ha sempre regalato delle corse al cardiopalma ricche di sorpassi e colpi di scena fino all’ultima curva. Marc Marquez proverà a ...

MotoGP – Ancora un sabato disastroso per Valentino Rossi : il Dottore si ferma in Q1 ad Assen - costretto ad una gara in rimonta : Valentino Rossi Ancora una volta fuori dalla Q2: il Dottore partirà dal 14° posto in griglia domani al Gp d’Olanda Ancora un sabato preoccupante per la Yamaha: Valentino Rossi è stato penalizzato questa mattina nelle Fp3 dopo aver segnato il quinto tempo e si è visto cancellare il suo miglior tempo, scivolando così fuori dalla top ten e vedendosi dunque costretto a passare Ancora una volta dalla Q1. Un pomeriggio Ancora una volta ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi prove libere. Yamaha dai due volti - Ducati risponde presente - Marquez lavora per la gara - Lorenzo ko : La prima giornata di Assen è andata via e sul tracciato olandese, Cattedrale del Motociclismo, sono diversi gli spunti di questo day-1 dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. In uno degli scenari più classici delle due ruote partiamo dalla Yamaha. La moto di Iwata si conferma essere enigmatica: da un lato super performante con Fabio Quartararo (il migliore del primo turno) e con Maverick Vinales (il migliore della seconda sessione) ...

JORGE LORENZO - VIDEO CADUTA GP ASSEN/ MotoGP - lo spagnolo non sarà in gara domenica : JORGE LORENZO, il VIDEO della CADUTA durante le prove libere del Gp di ASSEN, campionato di Motogp 2019: pilota portato in ospedale

MotoGP - GP Olanda 2019 : Jorge Lorenzo si frattura la sesta vertebra - lunghi tempi di recupero. Quando rientrerà in gara? C’è la pausa estiva : Jorge Lorenzo si fratturato la sesta vertebre toracica in seguito a una brutta caduta rimediata durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP che si sta disputando ad Assen. Lo spagnolo è incappato in un bruttissimo highside, è stato trasportato in ospedale dove si è sottoposto a degli accertamenti e purtroppo il referto medico non è stato dei migliori. L’alfiere della Honda ha accusato purtroppo un ...

MotoGP – Il caldo di Assen e gli avversari - Dovizioso pronto per il Gp d’Olanda : “ecco che gara mi aspetto” : Dovizioso pronto per la gara di Assen: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp d’Olanda Ad Assen è tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Marquez vorrà confermare il suo splendido stato di forma, ma dovrà fare con dei rivali affamati di vittoria, tra cui i piloti Yamaha e Dovizioso, che al Montmelò sono rimasti coinvolti nella maxi caduta causata da Jorge Lorenzo. Sempre con i piedi ...

MotoGP Assen 2019 : orari diretta tv-streaming di gara e qualifiche : MotoGP Assen 2019: orari diretta tv-streaming di gara e qualifiche Domenica 30 Giugno 2019 alle ore 14:00 si correrà ad Assen per il mondiale MotoGP 2019. MotoGP Assen 2019: gli orari Due settimane dopo il GP di Catalogna che ha visto il Campione del Mondo Marc Marquez (Honda Repsol) allungare in modo netto nella classifica piloti della della MotoGP, il circus del Motomondiale 2019 si ...

MotoGP – Tutto pronto per la gara di Assen : PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp d’Olanda - anche in chiaro : La MotoGp si sposta ad Assen: PROGRAMMA e orari tv del Gp d’Olanda 2019 E’ Tutto pronto per una nuova settimana all’insegna dei motori. Se ieri il Gp di Francia di Formula 1 non ha regalato emozioni speciali sul circuito di Le Castellet, il prossimo weekend si prospetta ricco di spettacolo. In pista scenderanno sia i piloti delle quattro ruote che quelli della MotoGp, per un’ultima domenica di giugno di fuoco. La ...

MotoGP – Vinales chiede una pesante sanzione per Lorenzo : la decisione della Commissione Gara : Maverick Vinales non ci sta: lo spagnolo della Yamaha pretende un provvedimento nei confronti di Jorge Lorenzo! La decisione della Commissione Gara dopo il Gp di Catalunya 2019 Un episodio da lasciare senza parole, oggi pomeriggio al Gp di Catalunya 2019: Jorge Lorenzo ha fatto strike al Montmelò, innescando un maxi incidente, col quale ha messo ko in una volta sola, oltre se stesso, i colleghi Vinales, Dovizioso e Rossi, in curva 10. Una ...

MotoGP – La delusione di Dovizioso : “incidente Jorge Lorenzo? Avremmo detto la nostra - gara tutta da scrivere” : Andrea Dovizioso preferisce non commentare l’incidente causato da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati deluso dall’esito della gara Il Gran Premio di Catalunya, settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, ha riservato un epilogo dolceamaro al team Mission Winnow Ducati. Mentre Danilo Petrucci ha conquistato il suo terzo podio consecutivo al termine di una gara molto intensa e combattuta, conclusa in terza posizione, Andrea ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Lorenzo ha rovinato gara e campionato! E non mi ha chiesto scusa” : Maverick Vinales è furioso con Jorge Lorenzo per l’incredibile strike commesso nel corso del secondo giro del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda è entrato con troppa foga in curva 10, è caduto, è andato addosso a Dovizioso e ha fatto cadere anche Valentino Rossi e lo spagnolo della Yamaha. Lo stesso Maverick Vinales ha rilasciato delle dichiarazioni rabbiose ai microfoni di Sky Sport: “Quando ...

MotoGP streaming - GP Catalogna 2019 : come vedere la gara su Sky e TV8. Orari - programma e palinsesto : Il conto alla rovescia sta ormai per esaurirsi a Barcellona in vista della partenza del Gran Premio di Catalogna 2019, settima prova stagionale del Motomondiale. Sul circuito del Montmelò scatta alle ore 14.00 una delle corse sulla carta più incerte ed equilibrate dell’anno con diversi piloti potenzialmente in grado di giocarsi le proprie carte per il podio e per il successo finale sulla bandiera a scacchi. Il favorito d’obbligo ...