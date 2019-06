Morgan | Mi fanno suonare con scenografia umiliante per soli 5mila euro | li darò ai

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) “Non vogliocon questaoffensiva per: li devolvo ai senzatetto”, tuonasu Facebook, poco prima del suo concerto ad Avellino in occasione della manifestazione culturale Irpinia Mood. Il cantante, che nei giorni scorsi è stato sfrattato dalla sua casa a pochi passi dal centro storico di Monza, si è lamentato sia del compenso percepito che dell’allestimento.“Non vogliocon questaoffensiva a tre giorni da uno sfratto, chiunque abbia pensato di fare questo è una persona che mi vuole umiliare, io trovovedere un grande artista buttato in mezzo a una strada che suona per 5.000con cui a stento riuscirei a pagare le spese di viaggio”, ha detto il cantante.ha aggiunto: “In questo momento sono sulle prime pagine di tutti i giornali e quindi il ...

