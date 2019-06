Mondiali femminili | la capitana degli Usa non canta l' inno e Trump si infuria

Video/ Italia Olanda - 0-2 - highlights e gol : azzurre fuori - Mondiali femminili - : Video Italia Olanda, la sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali femminili 2019 termina 0-2: termina il sogno delle azzurre, ecco il Video.

Mondiali femminili 2019 : finisce il sogno dell’Italia - le azzurre battute due a zero dall’Olanda ai quarti : Italia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeLa prima cosa che viene da dire è: «Grazie comunque. Siete state bravissime». L’Italia esce dai Mondiali di calcio femminili battuta 2 a 0 dall’Olanda ai quarti di finale. Già arrivare fino qui è stato andare molto oltre quanto ci si attendeva. L’obiettivo minimo era superare il girone. Le ragazze di Milena Bertolini lo hanno fatto da prime e hanno superato anche gli ...

Mondiali femminili - Italia-Olanda 0-2 : le campionesse d’Europa spengono i sogni azzurri - niente semifinale : Contro le orange la Nazionale crolla nella ripresa: segnano Miedema e Van Der Gragt. Rimane una storica qualificazione ai quarti di finale e il sogno olimpico sfiorato

L’Italia è stata eliminata dai Mondiali femminili : È stata battuta 2-0 dall'Olanda nei quarti di finale, ma per la Nazionale il torneo si conclude senza rimpianti

