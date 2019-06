Mondiali di calcio femminile – Il ct Mancini si complimenta con le azzurre | “ci avete

LIVE Germania-Svezia 1-1 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : è guerra a Rennes! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ Dopo un inizio sfavillante, adesso il ritmo è calato leggermente. 30′ La Germania è l’ottava partecipazione ad un Mondiale, non dimentichiamoci che ha già vinto due volte la Coppa del Mondo. 28′ Daebritz tenta la conclusione all’interno dell’area, ma viene murata dalla difesa avversaria. 27′ La percentuale di possesso palla vede in vantaggio le ...

Germania-Svezia 1-0 - Mondiali calcio femminile 2019: 20′ Il match è davvero piacevole, ritmo incalzante in questi primi 20 minuti. 18′ Altra occasione per la Germania, questa volta Lindahl controlla il colpo di testa di Schueller. 16′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! Magull ENTRA IN AREA, CONTROLLA UN CROSS AL CENTRO PERFETTO DI DAEBRITZ E POI VA A SEGNO CON UN ESTRO AL VOLO DI RARA BELLEZZA. 15′ La vincente di questo match ...

Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019: 10′ Il cross al centro di Magull viene facilmente controllato dalla difesa svedese. 9′ L'inerzia del gioco è subito passata dalla parte delle tedesche. 7′ Magull voleva andare DIRETTAmente in porta, ma il suo destro a giro resta troppo debole e centrale. 6′ Fallo ai limiti dell'area di rigore di Fischer, sarà calcio di punizione per la Germania. 5′ ...

Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019: 5′ Popp ci prova di testa, ma Lindahl controlla senza problemi. 5′ Il primo calcio d'angolo del match è per la Germania. 3′ inizia in attacco la Svezia, che è partita subito molto aggressiva. 1′ SI inizia! 18:27 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:25 Tocca adesso a quello della Svezia. 18:24 E' il momento dell'inno nazionale tedesco. 18:24 I ...

Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 - Formazioni ufficiali: 18:02 Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O Neil. 18:00 Il fischio d'inizio al Roazhon Park di Rennes (Francia) è programmato alle ore 18:30 17:58 Questo, invece, quello della Svezia, che scenderà in campo con un 4-3-3: Lindahl, Sembrante, Glas, Fischer, Eriksson, Asllani, Jakobsson, Blackstenius, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia piange contro l’Olanda ma ha vinto la sua partita più importante : Lacrime e delusione. E’ sempre così quando si perde una partita, figuriamoci quando sei ad un Mondiale. Purtroppo, l’avventura dell’Italia di Calcio femminile nella rassegna iridata termina qui. Le azzurre sono state sconfitte 2-0 dall’Olanda. Le reti di Miedema e di van der Gragt nella ripresa hanno regalato la semifinale e la qualificazione olimpiaca alle tulipane. Certo, un ko è sempre un ko ma stavolta, concedetecelo, ...

Mondiali di calcio femminile - Barbara Bonansea chiara : “speriamo che tutti continuino a seguirci adesso” : La giocatrice azzurra ha espresso il proprio dispiacere per la sconfitta con l’Olanda, ma ha chiesto che il movimento italiano continui a seguire il calcio femminile E’ finito un sogno per l’Italia, le azzurre lasciano il Mondiale di calcio femminile ai quarti di finale, perdendo per 2-0 contro una cinica Olanda. AFP/LaPresse Le ragazze di Milena Bertolini escono comunque a testa alta, come ribadisce Barbara Bonansea ai ...

L’Italia è stata eliminata dai Mondiali di calcio femminile : È stata battuta 2-0 dall'Olanda nei quarti di finale, ma per la Nazionale il torneo si conclude senza rimpianti

Mondiali di calcio femminile - il ct Bertolini consola le sue ragazze : “le lacrime ci stanno ma…” : Il ct della Nazionale Italiana femminile ha parlato dopo il ko con l’Olanda, costato l’eliminazione dal Mondiale L’Italia esce a testa alta dal Mondiale di calcio femminile, le azzurre cedono 2-0 all’Olanda e dicono addio al sogno semifinale. Niente da fare per le ragazze del ct Bertolini, in lacrime dopo il triplice fischio finale per un risultato durissimo da accettare, soprattutto dopo il bel primo tempo ...

VIDEO Italia-Olanda 0-2 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Decisivi i colpi di testa di Miedema e van der Gragt : Finisce il sogno dell’Italia del calcio femminile ai Mondiali: ai quarti di finale passa l’Olanda, che si impone per 0-2, va in semifinale e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisive le reti di testa di Miedema e van der Gragt nella ripresa. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Italia-Olanda 0-2 IL VANTAGGIO DI Miedema What a header! #Miedema #Ned pic.twitter.com/3W27NT5otb — World ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda 0-2 - Miedema e van der Gragt affossano le azzurre nei quarti di finale : A Valenciennes (Francia), in una giornata caldissima, termina l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile nei quarti di finale dei Mondiali 2019. L’Italia, infatti, è stata sconfitta dall’Olanda, campione d’Europa in carica, con il punteggio di 2-0, frutto delle realizzazioni di Vivianne Miedema al 70′ e di Stefanie van der Gragt all’80’. Orange che, sfruttando una condizione fisica migliore ...

Mondiali femminili di calcio - Italia-Olanda : 0-2 - le olandesi avanti su punizione – LA DIRETTA : Per la storia e per continuare il sogno. La Nazionale femminile italiana è in campo contro l’Olanda a Valenciennes, in Francia, per centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella sua storia: la semifinale di un Mondiale, un traguardo quasi inimmaginabile alla vigilia della spedizione. Un appuntamento che arriva a 19 anni dalla mitica sfida tra gli azzurri e gli Orange all’Europeo, quello del ‘cucchiaio’ di Totti che battendo van der ...

Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 - ultimo quarto di finale: Orario d'inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, ultimo quarto di finale dei Mondiali di calcio femminili 2019, che si giocherà alle ore 18:30 al Roazhon Park di Rennes (Francia). Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O ...