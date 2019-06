Mondiale femminile | Italia-Olanda 0-2 live | Van der Gragt raddoppia per le Oranje!

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-1 live : Miedema porta in vantaggio le Oranje! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...

Mondiale femminile - Ocasio Cortez invita Rapinoe alla Camera dopo la lite con Trump : la capitana accetta : La capitana della nazionale Usa femminile, Megan Rapinoe, accetta l’invito a visitare il Parlamento fattole della deputata democratica Ocasio-Cortez dopo le scintille con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Potrà non essere la Casa Bianca, ma saremmo felici di accogliere Rapinoe e l’intera nazionale per un tour della Camera in qualsiasi momento vogliano”, ha scritto la deputata newyorkese su Twitter. ...

Italia-Olanda - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale femminile – VIDEO : dove vedere Italia – Olanda streaming e tv, Mondiale femminile Italia Olanda streaming| Italia-Olanda: Le azzurre sono ai quarti di finale e già questa è da considerarsi un’impresa storica. Eliminata la Cina, adesso l’Italia femminile affronterà l’Olanda, sperando raggiungere il clamoroso traguardo delle semifinali….CLICCA QUI PER I LINK dove GUARDARE LA PARTITA, PER DATA E ORARIO! L'articolo Italia-Olanda, ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda live : le probabili formazioni e dove vederla in tv : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...

Mondiale femminile - l'Italia sfida l'Olanda in cerca della semifinale : Che sia un Mondiale storico lo si capisce dal volto delle protagoniste azzurre e dalla loro voglia di dimostrare tutta la grinta che hanno in corpo, prima ancora che nei risultati ottenuti. l'Italia di calcio delle donne infatti non aveva mai vinto un incontro nella fase a eliminazione diretta della manifestazione iridata, e questo pomeriggio si vedrà contendere il passaggio in semifinale dall'Olanda in un match, valevole per i quarti di finale, ...

Italia-Olanda 29 giugno - come vedere la partita del Mondiale femminile di calcio 2019 : Italia-Olanda. La gara più attesa dei quarti di finale del Mondiale di calcio femminile che si sta giocando quest'anno in Francia, vede impegnata le ragazze dell2019;Italia del ct Milena Bartolini contro l2019;Olanda allenata da Sarina Wiegman. Una partita fondamentale e molto complicata che è possibile seguire in diretta dallo Stade du Hainaut di Valenciennes, sabato 29 giugno alle ore 15.00 su Rai 1. La partita può ...

Mondiale femminile - Francia-Usa 1-2 : Rapinoe risponde sul campo a Trump [FOTO] : Mondiale femminile – Si è appena conclusa Francia-Usa, partita valida per i quarti di finale del Mondiale femminile. Vittoria della americane con la doppietta di Rapinoe. Gli Usa partono forti. Al 2′ è Ertz ad impegnare Bouhaddi. Al 5′ gli Stati Uniti passano: punizione di Rapinoe che attraversa una selva di gambe e beffa il portiere francese. Al 13′ si fa vedere la Francia con Le Sommer che di testa impegna ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda : adesso si fa sul serio - le probabili formazioni : Attesa per il quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto, le prossime avversarie delle azzurre hanno palesato qualche ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : è cominciato il match più atteso del Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match 2′ Majri cerca di entrare in area di rigore saltando sul lato corto O’Hara, ma scivola sul più bello. 1′ Subito il tiro di Ertz: Bouhaddy blocca sicura, la conclusione dalla distanza. 1′ SI COMINCIA! 20.59 E’ il momento del sorteggio. Il match ...