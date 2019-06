Mondiale femminile | incidente hot in panchina | la FOTO di Martina Rosucci fa il giro del

calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Si è giocata la partita valida per il, si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia che comunque ha disputato una competizione strepitosa. A fare festa è l’Olanda che ha vinto con il risultato di 0-2, niente da fare per le azzurre che sono state eliminate a testa altissima. Adesso è già il momento di programmare il futuro con l’obiettivo di alzare l’asticella. Nel frattempo è anche spettacolo sexy, in particolar modohot per la bella, seduta inle telecamere hanno inquadrata la bellezza della calciatrice azzurra. Ed il web come al solito si è scatenato, nelle ultime ore lo scatto ha fatto ildel web, L'articolohot in: ladifa ildel web CalcioWeb.

AzzurreFIGC : Un'avventura vissuta con grinta ed entusiasmo fino alla fine. Un sogno bellissimo vissuto ad occhi aperti. Il Mondi… - Raiofficialnews : ??A Valenciennes si fa la storia: le #RagazzeMondiali sfidano la squadra campione d'Europa in carica. #ItaliaOlanda… - LiaCapizzi : Finisce qui. Il Mondiale. Grazie azzurre (storiche). Si riparte da qui. Per merito di Gama &Co il calcio femminile… -