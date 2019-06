Mondiale femminile | il commento di Chiellini dopo l’eliminazione dell’Italia

calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) “Orgoglioso di tutte voi: non e’ la fine di un sogno ma l’inizio di un lungo cammino! Complimenti ragazze mondiali”. E’ il messaggio su Twitter, del capitano della Juve e della Nazionale maschile, Giorgioche ha commentato così la sconfitta e l’eliminazione dell’Italia alcontro l’Olanda, 0-2 il risultato finale. Niente da fare dunque per le azzurre che comunque hanno disputato una competizione strepitosa mettendo in mostra importanti qualità., incidente hot in panchina: la FOTO di Martina Rosucci fa il giro del web L'articolo, ildil’eliminazione dell’Italia CalcioWeb.

AzzurreFIGC : Un'avventura vissuta con grinta ed entusiasmo fino alla fine. Un sogno bellissimo vissuto ad occhi aperti. Il Mondi… - Raiofficialnews : ??A Valenciennes si fa la storia: le #RagazzeMondiali sfidano la squadra campione d'Europa in carica. #ItaliaOlanda… - LiaCapizzi : Finisce qui. Il Mondiale. Grazie azzurre (storiche). Si riparte da qui. Per merito di Gama &Co il calcio femminile… -