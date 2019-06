Mondiale femminile di calcio 2019 | Italia fuori ai quarti contro l' Olanda

gqitalia

(Di sabato 29 giugno 2019) Ldaldi. Il sogno azzurro si spegne davanti alla forza dell, dimostratasi più forte delle nostre ragazze. A Valenciennes, in uno stato gremito e colorato di arancione in molti settori, le campionesse d;Europa in carica hanno vinto 2-0, superando l;arcignasolo con due marcature sugli sviluppi di calci piazzati. Ad affondare le speranze azzurre è stata, soprattutto, la prima punizione fischiata dalla Umpierrez, direttrice di gara uruguaiana, che ha punito un intervento di Sara Gama sulla Van de Donk all;altezza della linea laterale apparso regolare. Da lì è nata l;inzuccata dalla Miedema, abile a girare in rete l;assist arrivato dalla sinistra. Un buon primo tempo La sconfitta delle #RagazzeMondiali (hashtag di riferimento della Nazionale sui social) era ...

AzzurreFIGC : Un'avventura vissuta con grinta ed entusiasmo fino alla fine. Un sogno bellissimo vissuto ad occhi aperti. Il Mondi… - Raiofficialnews : ??A Valenciennes si fa la storia: le #RagazzeMondiali sfidano la squadra campione d'Europa in carica. #ItaliaOlanda… - LiaCapizzi : Finisce qui. Il Mondiale. Grazie azzurre (storiche). Si riparte da qui. Per merito di Gama &Co il calcio femminile… -