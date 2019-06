Mirabilandia | la mamma di Edo morto in piscina | ' Quel posto va chiuso | mia vita finita'

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Non si danno pace i genitori del piccolo Edoardo Bassani, il bimbo di 4 anniannegato al Mirabeach, il parco acquatico di. "Non sono andata via, non ho lasciato il mio bambino da solo" si è difesa la, Valentina, indagata insieme ad altre 9 persone, per omicidio colposo in cooperazione. Poi, si è sfogata dicendo cheè molto pericoloso e va. ...

