Ministro Trenta | Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch

Sea Watch - il disastro del Ministro Trenta : "Perché non parla?". Lampedusa - bomba sul M5s : Nella notte folle di Lampedusa, con la Sea Watch che forza il blocco della Guardia di finanza e fa sbarcare i suoi 40 migranti, finisce nella bufera anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, d'area M5s. "Sigonella '85, seppur con i dovuti distinguo, come Lampedusa 2019, quando anche chi non

Molise senza medici - Ministro Trenta conferma : “C’è la possibilità di inviare militari” : In visita a Campobasso, il ministro Elisabetta Trenta ha confermato che si sta cercando una soluzione per coprire il buco di organico degli ospedali del Molise: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione”.

Molise - manca il personale sanitario negli ospedali. Ministro Trenta : “Stiamo pensando di inviare medici militari” : medici militari per rispondere alla carenza di personale sanitario in Molise. Ad annunciare che il governo sta vagliando anche questa possibilità è stato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a Campobasso in visita privata per assistere alla sfilata dei Misteri. “Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali – ha detto -, ma al momento ...

Il Ministro Trenta : "Valutiamo invio medici militari in Molise" : Il ministro Trenta: "Valutiamo invio medici militari in Molise" La proposta è stata pensata per far "fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali", ha detto la componente dell'esecutivo che oggi è a Campobasso per assistere alla sfilata dei "Misteri" Parole chiave: ...

Governo - La Russa : “Fico vuole rompere con Lega e formare esecutivo M5s-Pd”. E attacca Ministro Trenta : “Roberto Fico? Lui ha un obiettivo molto preciso: rompere qualunque Legame con Salvini e con la Lega, sperando in un Governo M5s-Pd. Il partito dei Cinque Stelle, perché di un partito si stratta sia ben chiaro, ha molte affinità con la sinistra“. Così, ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, si esprime il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, commentando le polemiche innescate ...

Un problema tra l'esercito e il Ministro Trenta rischia di guastare il 2 giugno : Cosa sta succedendo nell'esercito italiano? Salvo rare eccezioni, il tema è su tutte le pagine dei quotidiani. “I generali contro la parata del 2 giugno. ‘l'esercito è maltrattato, non andiamo'” si legge su La Stampa. “Ammutinamento del 2 giugno. I generali contro la Trenta” titola Il Giornale. “Generali in rivolta contro la ministra grillina” fa eco Libero. “Il gran rifiuto dei quattro generali. ‘Disertiamo la parata del 2 giugno'” la ...

2 Giugno - il Ministro Trenta : «È la Festa di tutti gli italiani - dei militari ma anche dei civili» : ministro Elisabetta Trenta, che 2 Giugno sarà? Le polemiche non mancano, così come gli attacchi nei suoi confronti. «Guardo avanti. Sempre. Sarà la Festa di tutti gli...

Elisabetta Trenta - rivolta dei militari contro il Ministro grillino : sfruttati per fini elettorali? : rivolta dei militari contro il ministro della Difesa grillino, Elisabetta Trenta. Tutto inizia in seguito all'incontro dei delegati Cocer delle Forze armate con il premier Giuseppe Conte, alla presenza dela Trenta. Il premier, come specificato dalla titolare del dicastero di via XX Settembre, propon

Siri - Di Maio : “La Lega attacca il Ministro Trenta per coprire il caso. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

Governo - Di Maio : “La Lega attacca il Ministro Trenta per coprire il caso Siri. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

Sicurezza e caso Siri; è tensione tra Lega e M5s. Duro scontro tra Interni e Difesa sul Ministro Trenta : I fatti di Napoli e Viterbo aprono un nuovo fronte nella maggioranza con Di Maio che chiede 'più controlli sul territorio' e sulla vicenda del sottosegretario leghista, denuncia: 'Il Carroccio vuole ...

Tensione alta nel governo sulla sicurezza e su un tweet del Ministro Trenta : Altro che caso Siri: M5S e Lega trovano sempre nuovi terreni di scontro, in un’escalation ormai inarrestabile man mano che ci si avvicina alle europee. Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini chiedendo «più sicurezza» dopo il ferimento della bambina a Napoli, il ministro dell’Interno rilancia la castrazione chimica per pedofili e stupratori (50 mila f...

Viminale attacca Elisabetta Trenta per un tweet (cancellato). M5s : “Ministro non si tocca” : Scontro tra il Viminale e il ministro Elisabetta Trenta a proposito di un tweet rimosso dall’account del ministero della Difesa su un intervento di soccorso della Marina a pescherecci italiani presi di mira dai libici, poi smentito. Viminale: “I militari meritano di più”. I cinquestelle: “Superata la linea rossa, la Trenta non si tocca”.Continua a leggere

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : 'Pensi a fare il Ministro. Le Forze armate meritano di più' : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta . Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci ...