Milano | con il suv travolge e uccide due 26enni in moto sulla tangenziale | arrestato Era

Boxe - Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF. Sconfitto Goddi a Milano - match spettacolare : Una vera e propria battaglia, un duello al cardiopalma colpo su colpo, uno show degno di nota che ha illuminato l’Allianz Cloud di Milano: si può riassumere in questo modo il pirotecnico match tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi, un derby tutto italiano che metteva in palio il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi. Daniele Scardina ha conservato la cintura imponendosi ai punti con verdetto unanime (96-94, 98-92, 97-93), il ...

Ligabue - Concerto Milano Stadio San Siro/ L'omaggio dell'Inter per il rocker! : Concerto di Ligabue a Milano. Venerdì 28 giugno 2019 lo 'Start Tour 2019' farà tappa nel mitico Stadio San Siro di Milano: ecco la scaletta

Milano. Concorsi per le nuove scuole Scialoia e Pizzigoni : Palazzo Marino ha pubblicato due Concorsi internazionali per la progettazione di due nuove scuole: l’Istituto comprensivo di via Scialoia (dall’Infanzia

**Caldo : Unareti - oggi record assoluto consumi energia a Milano** : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Nella giornata di oggi "è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015". Lo fa sapere Unareti, spiegando che l'ondata di caldo anomalo regis

Caldo : oggi il record storico assoluto di consumo di energia elettrica a Milano : Nella giornata di oggi “è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015″. Lo fa sapere Unareti, spiegando che l’ondata di Caldo anomalo registrata in questi giorni a Milano ha portato ad un’impennata dei consumi di energia in città, tanto che oggi è stato registrato il livello più alto di ...

Rider - al via lo sciopero a Milano : venerdì sera niente consegne di cibo a domicilio : niente cibo a domicilio venerdì sera a Milano. Le biciclette e gli scooter dei Rider restano fermi dalle 17.30 alle 21.30 per lo sciopero indetto da Deliverance Milano che ha invitato altre città italiana a partecipare e ha invitato tutti i fattorini alla manifestazione di protesta in piazza 25 aprile. Le loro richieste sono un salario minimo garantito, l’indennità di cassa per i contanti, una maggiorazione del 30% in caso di maltempo e ...

Ligabue - Concerto Milano Stadio San Siro/ Scaletta : Una vita da mediano sempre lì : Concerto di Ligabue a Milano. Venerdì 28 giugno 2019 lo 'Start Tour 2019' farà tappa nel mitico Stadio San Siro di Milano: ecco la Scaletta

Milano. Tre progetti contro le discriminazioni : Una casa per l’avviamento all’autonomia di ragazzi discriminati per il loro orientamento sessuale, un help center e l’investimento di fondi

Scaletta e ingressi per il concerto di Ligabue a Milano - info viabilità per raggiungere San Siro : Il concerto di Ligabue a Milano arriva a San Siro il 28 giugno. Il rocker di Correggio è pronto a salire sul palco della Scala del Rock dopo 22 anni esatti dal suo debutto, in quel lontano 1997 nel quale suonò per la prima volta al Meazza. La Scaletta sarà quella che l'artista ha già portato nelle precedenti date, l'ultima delle quali allo Stadio Franchi di Firenze dopo quelle di Bari, Messina e Pescara. Non mancheranno i grandi successi di ...

Diritti Champions : Il Tribunale di Milano respinge il ricorso della Rai e Sky torna a parlare con Mediaset : Respinto dal Tribunale di Milano il ricorso della Rai che chiedeva di esercitare l’opzione per trasmettere le partite in chiaro della Champions per altre due stagioni. Adesso Mediaset può tornare a trattare con Sky per riaprire il discorso. Il nodo è stato l’ingresso di Dazn che ha spostato gli equilibri tra Skye la Rai e posto un motivo per cui la possibilità di esercitare l’opzione per i prossimi anni della tv pubblica fosse ...

LIGABUE - CONCERTO Milano STADIO SAN SIRO/ Scaletta dello Start Tour 2019 : CONCERTO di LIGABUE a MILANO. Venerdì 28 giugno 2019 lo 'Start Tour 2019' farà tappa nel mitico STADIO San SIRO di MILANO: ecco la Scaletta

Basket - Eurolega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...

TRENI - CAOS Milano-TORINO : INCENDI - GUASTI E RITARDI/ Mezzi senza aria condizionata : TRENI da incubo: tra GUASTI, mancanza di aria condizionata e RITARDI sono tanti i disagi per i pendolari, che vanno all'attacco. INCENDIo al nodo di Milano.

Liam Gallagher in Italia nel 2020 - biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Liam Gallagher in Italia nel 2020, a febbraio, per due concerti a Roma e Milano. L'artista sarà sabato 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per due show della tournée a supporto del nuovo disco di inediti. Il nuovo album di Liam Gallagher verrà rilasciato il 20 settembre con il titolo Why Me? Why Not, su etichetta Warner Records, anticipato dal singolo Shockwave. Il brano ha ...