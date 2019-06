Migranti | comandante Sea watch in caserma Gdf Lampedusa

Migranti : leghisti Lampedusa alla comandante dopo arresto - 'Vergognati' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Vergognati, vergognati!". Così, un gruppo di leghisti, guidati dall'ex senatrice Angela Maraventano della Lega, ha accolto l'arresto di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch. Gli attivisti hanno gridato contro l'intero equipaggio definendoli 'Scafisti'.

Migranti : comandante Rackete arrestata accolta da applauso parroco e attivisti : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - La comandante della Sea watch Carola Rackete, appena scesa dalla nave subito dopo l'arresto, è stata accolta da applausi e ovazioni da un gruppo di attivisti e dal parroco di Lampedusa Carmelo La Magra, che da una settimana dorma sul sagrato della chiesa, in segno di s

Migranti : pm Vella - 'domani interrogatorio comandante Sea watch' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Sarà interrogata domani Carola Rackete, la comandante della Sea watch. Ad annunciarlo è il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, appena arrivato a Lampedusa. "

Migranti : Gdf notifica invito a comparire a comandante Sea watch : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, come apprende l'Adnkronos, hanno appena raggiunto la nave Sea watch per notificare alla comandante Carola Rackete l'invito a comparire. La capitana è indagat, come atto dovuto, dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'imm

Sea Watch - i Migranti non sbarcheranno per adesso a Lampedusa : indagata comandante : I 42 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave di proprietà della Ong tedesca, per adesso non sbarcheranno nel porto di Lampedusa. Lo hanno stabilito le autorità italiane, a seguito di quanto successo anche nelle scorse ore, quando la capitana Carola Rackete ha deciso di forzare il blocco e di entrare comunque nelle acque territoriali italiane. Per la donna si è trattato di una scelta obbligata, in quanto i migranti non ce la facevano più e da ...

Migranti : Sea watch - ancora nessuna contestazione a comandante : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Prosegue lo stallo della nave Sea watch a poche miglia dall'isola di Lampedusa con a bordo 42 Migranti. E' attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti, preso le gener

Sea Watch - Giorgia Linardi : 'La comandante ha responsabilità morale e legale sui Migranti' : Dal 12 giugno 2019 almeno 43 migranti si trovano a bordo dell'imbarcazione olandese Sea Watch 3, appartenente all'organizzazione umanitaria non governativa tedesca Sea Watch International. La stessa nave della ONG si trova nelle vicinanze del porto di Lampedusa ma non può sbarcare in Italia, a causa del Decreto Sicurezza bis. Inoltre, pochi giorni fa la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dai migranti e ...

Sea Watch - Salvini : “Comandante è sbruffoncella che fa politica sulla pelle dei Migranti” : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante una diretta su Facebook, commentando la decisione della comandante della nave dell’ong Carola Rackete di entrare in acque italiane per far sbarcare i migranti bloccati da 13 giogni in mare. “Se ...

Migranti - indagato il comandante della Sea Watch : “Per salvare vite umane rifarei tutto quanto” : Arturo Centore, comandante della Sea Watch, è stato ascoltato ieri dai pm di Agrigento, a cui ha dovuto spiegare le circostanze in cui è avvenuto il salvataggio dei 65 Migranti soccorsi a largo della Libia e poi portati verso Lampedusa, dove sono sbarcati nonostante le direttive del Viminale. "Per salvare vite umane rifarei tutto quanto", ha detto Centore uscendo dal Palazzo di giustizia.Continua a leggere

Migranti : comandante Sea watch - 'nave in Italia perché Malta era più lontana' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La nave Sea watch ha superato le acque territoriali Italiane "perché Malta era più lontana". E' quanto detto dal comandante della nave Arturo Centore, nel corso dell'interrogatorio davanti al Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. L'equpaggio ha chiesto per

**Migranti : comandante Sea watch - 'Rifarei tutto quello che ho fatto'** : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "Rifarei tutto quello che ho fatto, per salvare vite umane in mare rifarei tutto". Così, lasciando il Palazzo di giustizia di Agrigento, Arturo Centore, comandante della "Sea watch 3", al termine del lungo interrogatorio.

Migranti : Comandante Sea watch resta unico indagato 'Responsabilità solo mie' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Arturo Centore, il Comandante della nave Sea watch, resta l'unico indagato dell'inchiesta per favoreggiamento all'immigrazione clandestina coordinata dalla Procura di Agrigento. Come apprende l'Adnkronos, il Comandante, ascoltato per quasi sette ore dal Procuratore agg

**Migranti : terminato interrogatorio comandante Sea watch** : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' terminato pochi minuti fa, dopo più di sei ore, l'interrogatorio di Arturo Centore, il comandante della 'Sea Watch 3', indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il Procuratore aggiunto Salvatore Vella ha interrogato il capitano della nave sequestra

Migranti : Agrigento - comandante Sea watch in Procura per interrogatorio : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' arrivato in Procura ad Agrigento il comandante della nave Sea watch Arturo Centore, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 47 Migranti a Lampedusa, che oggi sarà interrogato dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella. "Non ho null