Micciché Lega Serie A | Per migliorare il calcio bisogna puntare sui diritti tv

Pesca : Miccichè - ‘Lega ha preso 30% a Favignana e chiude Tonnara’ : Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - "E’ il ministro che deve agire, la Regione siciliana non può fare niente, oltre che protestare come stiamo facendo. Io ho parlato con la famiglia Castiglione, mi hanno detto che sono nei guai, avevano investito tanto per riaprire la tonnara e adesso la richiuderanno a m

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' (2) : (AdnKronos) - Sulla questione della tonnara di Favignana, Cantarella ha poi aggiunto: "Il sottosegretario Manzato ha già risposto nel merito ma mi sento di poter dire che le nostre europarlamentari Annalisa Tardino e Francesca Donato solleveranno presto il tema delle quote tonno in Europa. E’ sulla

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Micciché è un Disco rotto di insulti e rancori, non possiamo perdere tempo a inseguirlo su questo campo. Abbiamo da onorare con il nostro lavoro la grande fiducia dei Siciliani nei confronti di Matteo Salvini e della Lega". Così Fabio Cantarella, responsabile enti loca

Europee : Miccichè - 'in Sicilia FI argina Lega e raddoppia risultato nazionale' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso che essere soddisfatto: abbiamo preso il 17% che è il doppio del risultato nazionale, abbiamo superato il Pd che era un risultato che sembrava assolutamente impossibile e abbiamo limitato il danno della Lega che in Italia fa proseliti e qui fa il 20% per mir

Miccichè : «Il canale di Lega è un’idea che ci interessa» : «Vediamo con interesse l’idea di una produzione televisiva propria della Lega di Serie A». Così il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, rispondendo nel corso del panel ‘AWords’ a una domanda su una eventuale collaborazione futura con MediaPro nel mercato italiano, come riporta Adnkronos. «MediaPro non è il diavolo, ma un soggetto giuridicamente valido […] L'articolo Miccichè: «Il canale di Lega è un’idea ...

Miccichè : «Interesse per idea produzione canale Lega Serie A». : «Vediamo con interesse l'idea di una produzione televisiva propria della Lega di Serie A». Così il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, rispondendo nel corso del panel 'AWords' a una domanda su una eventuale collaborazione futura con MediaPro nel mercato italiano. «MediaPro non è il diavolo, ma un soggetto giuridicamente valido che ha già conquistato buone fette di mercato del campionato ...

Elezioni : Miccichè - 'Dirò a Berlusconi che la Lega in Sicilia non sfonda' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sento Berlusconi quasi ogni giorno, e oggi gli dirò che La Lega in Sicilia non sfonda, non ha vinto niente. Ha tentato apparentamenti vari e l'unica cosa che gli è riuscita è il ballottaggio di Caltanissetta, anche se lo negano, dove avevano preso l'8 per cento... Gli

Centrodestra : Miccichè (Fi) - 'senza Lega non esiste? Intanto abbiamo vinto in molti comuni' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Secondo la candidata leghista il Centrodestra senza la Lega non esiste? Non dire. Intanto abbiamo vinto in molti comuni senza la Lega. In teoria, le ricordo, che saremmo anche insieme. Perché non vengono con noi?". Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè comment

Elezioni : Miccichè (Fi) - 'a Caltanissetta accordo tra M5S e Lega - Pagano ci odia' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "A Caltanissetta la Lega e il M5S hanno fatto un accordo per fare perdere il candidato del centrodestra Michele Giarratana, lo posso mettere per iscritto. E' inutile che i leghisti e i grillini neghino l'accordo. C'è stato ed è sotto gli occhi di tutti". Lo dice all'Ad

Elezioni : Miccichè (FI) - 'Lega subalterna ai Cinque Stelle' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Nel Comune più popoloso tra quelli al ballottaggio, Gela, vince contro la Lega il progetto di fronte moderato a cui da tempo stiamo lavorando. Di fatto il dato politico evidenzia la subalternità della Lega ai Cinque Stelle: Salvini vince solo a Caltanissetta, alleando

Amministrative : Lega - 'Miccichè? Intesa con Pd per non sparire' (2) : (AdnKronos) - Miccichè, intanto, spinge per un Patto del Nazareno in salsa sicula. Un'Intesa tra tutti i moderati in chiave antipopulista. "Noi non partecipiamo al Nazareno e non facciamo accordi sottobanco con nessuno" puntualizza Gelarda. Intese che, però, hanno portato al ballottaggio a Gela, nel

Amministrative : Lega - 'centrodestra al bivio fra Salvini e gattopardesco Miccichè' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Tra 15 giorni non sceglieremo solo i sindaci di alcune importanti città ma anche la fisionomia del centrodestra siciliano: quello di Salvini, che governa con successo in molte regioni italiane, o quello gattopardesco di Miccichè. Sempre che quello del commissario di F