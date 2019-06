Meteo | Lombardia | domani afa | inizio settimana con possibili temporali

Meteo - Arpa Lombardia : registrati valori alti di ozono per 2° giorno consecutivo : Le condizioni di stabilità associate alle temperature di questi giorni favoriscono la formazione di ozono in atmosfera, con il conseguente raggiungimento della soglia di informazione (media oraria di 180 microgrammi/metrocubo) che in questi giorni è stata superata in diverse province lombarde. Nello specifico, precisa Arpa Lombardia, questi i valori massimi orari registrati ieri, per il secondo giorno consecutivo, nelle province in cui la soglia ...

Maltempo - la situazione Meteo migliora in Lombardia dopo i nubifragi di stamattina : Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, la nuvolosità rimane diffusa, in graduale dissolvimento verso il tardo pomeriggio e la sera, salvo addensamenti sui rilievi e parte della pianura orientale. Precipitazioni da deboli a ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani piogge poi torna il sereno : “Dalla serata di oggi e per la giornata di sabato flusso umido instabile da sudovest collegato ad un’area depressionaria in avvicinamento dalla Francia, che determinerà precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Dalla serata di sabato graduale miglioramento con rimonta anticiclonica a partire da domenica, che favorirà per i giorni a seguire temperature in aumento e ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani e sabato temporali “diffusi e anche di forte intensità” : “Flusso atlantico da ovest sudovest. Fino a parte di domani, venerdì, tempo poco nuvoloso in pianura con addensamenti irregolari e instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì e per la giornata di sabato, il rapido transito di un onda depressionaria atlantica, determinerà nuvolosità estesa con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Da domenica e per l’inizio ...

Meteo Italia LIVE : forti temporali pomeridiani in Lombardia - Veneto - Abruzzo e Puglia : forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie Regioni d’Italia in queste ore: la Lombardia settentrionale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Abruzzo, la Puglia e la Basilicata. Il temporale più forte è stato sicuramente quello che nel primo pomeriggio ha scaricato 50mm di pioggia a Grottaglie (Taranto), mandando in tilt con i fulmini la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Brindisi, dove tutti i treni sono stati ...

Meteo - gran caldo in Lombardia - temperature oltre i +30°C : a Milano presi d’assalto parchi - fontane e gelaterie [FOTO e DATI] : Giornata di super caldo su gran parte del Paese da Nord a Sud. Se tra Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata ci sono temperature di +39°C, non si può certo dire che in Pianura Padana si stia più di tanto al fresco. In particolare, in Lombardia si registrano ancora temperature oltre i +30°C. A Milano, l’ondata di caldo ha costretto residenti e turisti a cercare ogni modo possibile per avere un po’ di refrigerio. E così, come mostrano le foto ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani cielo sereno e massime fino a +32°C : “Un’ampia circolazione depressionaria stazionaria sull’Atlantico determina un flusso umido sudoccidentale sul Nord Italia, a tratti più instabile, in progressiva attenuazione. In Lombardia – si legge nel bollettino Meteo di Arpa regionale – nuvolosità irregolare ad evoluzione diurna, più marcata su Alpi e Prealpi, dove per tutto il periodo sono possibili rovesci e temporali isolati ed intermittenti. Meno nuvoloso e ...

Meteo - ondata caldo al centro-sud/ Weekend fino a 43° : allerta grandine Lombardia : ondata di caldo al centro-sud con picchi sui 43°: bel Meteo nel Weekend in tutta Italia. allerta grandine ed esondazioni in Lombardia tra oggi e domani

Allerta Meteo Lombardia : danni e fiumi esondati - le previsioni per città : Allerta meteo Lombardia: danni e fiumi esondati, le previsioni per città Maltempo in Lombardia mentre nel resto del paese si raggiungono temperature estive: scatta l’Allerta per l’esondazione del Lago di Como a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Pericolo frane in provincia di Sondrio. Allerta meteo Lombardia: esondato il Lago di Como La situazione del Lago di Como è sotto osservazione dalla settimana scorsa: il livello ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità arancione su laghi - pianura e prealpi occidentali : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, a causa dei forti temporali previsti nelle prossime ore, con fenomeni anche di grande intensita’, in particolare nelle zone alpine e prealpine, ha emesso un avviso di criticita’ moderata e localizzata (codice arancione) fino a domani, martedi’ 11 giugno. Fenomeni ...

Meteo - caldo improvviso in Lombardia : la cimice asiatica assalta la frutta : cimice asiatica all’assalto dei frutteti in diverse zone della Lombardia a causa del caldo improvviso. Lo rende noto la Coldiretti regionale sulla base di un monitoraggio sul territorio, dal quale emerge che in provincia di Mantova è già emergenza mentre situazioni critiche si registrano anche in provincia di Lodi. I danni provocati da questo insetto, spiega Coldiretti, possono arrivare fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti. In ...