' Metal Gear' è un progetto dell' intelligence americana?

Hideo Kojima : il genere "Social Strand System" di Death Stranding equivale a "Tactical Espionage Action" utilizzato per Metal Gear Solid : Death Stranding si è mostrato nel recente trailer e abbiamo finalmente una data di uscita. Dopo l'annuncio la rete è stata invasa da moltissime informazioni sull'ambizioso gioco, tuttavia rimangono molti punti interrogativi e, uno di questi, riguarda il genere di appartenenza.Che cos'è Death Starnding? Un action? Uno stealth game? Inizialmente Hideo Kojima disse che Death Stranding è un "action Strand game" o, più precisamente, parlò di "action ...

Dead by Daylight - Metal Gear Survive e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass di maggio-giugno : Microsoft ha annunciato oggi i nuovi titoli che saranno disponibili da giugno nel suo Xbox Game Pass, popolare servizio in abbonamento che consente ai giocatori di mettere le mani su un vasto catalogo di titoli (anche pubblicati da poco) in costante aggiornamento.Come riporta VG247, di seguito trovate la roadmap completa relativa alle novità:Prima di lasciarvi vi informiamo che dal 31 maggio non saranno più disponibili i seguenti giochi:Leggi ...

Un giocatore ricrea con Dreams la sezione iniziale di Metal Gear Solid : Dreams sembra davvero un gioco fantastico e questo progetto a tema Metal Gear Solid mostra ancora una volta il suo grandissimo potenziale.Come segnala VG247.com, Bearly Regal ha lavorato a un remake della prima sezione di Metal Gear Solid con la versione Early Access di Dreams, l'incredibile "creatore di giochi" per PS4 di Media Molecule. Sebbene sia stato preso in prestito un modello di Snake per il progetto, gli altri oggetti visivi sono stati ...

Death Stranding avrà alcune delle meccaniche delle FOB di Metal Gear Solid V : Hideo Kojima ha svelato che Death Stranding prenderà in prestito alcune delle meccaniche del suo ultimo titolo, Metal Gear Solid V.Nello specifico, come riporta Comicbook, il boss di Kojima Productions ha spiegato che nella sua nuova opera saranno presenti alcuni degli aspetti che caratterizzavano le FOB.Per chi non lo sapesse, le FOB (Forward Operative Base) di MGS5 erano delle Mother Base satelliti, in cui era possibile impiegare staff e ...

Il catalogo PlayStation Now si arricchisce con Batman : Arkham Knight - Metal Gear Rising : Revengeance e molto altro : PlayStation Now è il servizio in streaming di Sony (arrivato da poco anche in Italia) che consente ai giocatori PS4 e PC di godersi un catalogo (in continua espansione) di giochi PS4, PS3 e PS2. Oggi il servizio torna ad aggiornarsi con nuovi titoli, tra cui Batman: Arkham Knight e Metal Gear Rising: Revengeance.Come riporta Push Square, di seguito trovate la lista delle novità per il territorio europeo ed americano.Titoli PlayStation Now di ...

Un giocatore ricrea Metal Gear Solid in Dreams : L'esclusiva PS4 Dreams è disponibile da qualche tempo in Accesso Anticipato e, in rete, iniziano a spuntare le varie creazioni dei giocatori.Come ormai saprete, il titolo di Media Molecule permette il libero sfogo della fantasia dei giocatori e un fan ha deciso di ricreare in Dreams uno dei giochi più amati di sempre.L'utente OPG609 ha pubblicato su Twitter la sua creazione, ovvero il famoso primo scenario di Metal Gear Solid:Leggi altro...