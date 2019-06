Megan Rapinoe | la calciatrice dei diritti civili e anti Trump

La capitana Usa boicotta l'inno - Trump furioso contro Megan Rapinoe : Lo aveva promesso e lo ha fatto continuando così la sua battaglia contro la Casa Bianca di Donald Trump. Megan Rapinoe, la capitana degli Stati Uniti ai Mondiali di calcio femminili, boicotta l’inno nazionale attirandosi l’ira del presidente americano, ‘sfidato’ davanti agli occhi del mondo.“Penso che il suo atteggiamento non sia appropriato” critica il tycoon, dicendosi disturbato dalle immagini che ...

