Mea culpa della capitana di Sea Watch Manovra contro la Gdf? Ecco perché l' ho

Sulle Olimpiadi a Roma facciamo "Mea culpa" : Quando nel 2016 si profilò la possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi del 2024 abbiamo fatto fuoco e fiamme per impedire che un evento così importante si svolgesse nella Capitale, e abbiamo sostenuto il “no” del sindaco Virginia Raggi ai giochi olimpici.La nostra non era una posizione ideologica, ma si basava sulla fragilità di Roma, una città con tanti, troppi problemi, che la rendevano del ...

Marcelo Burlon - lo stilista che insulta Madonna e poi fa Mea culpa : Chissà, forse Marcelo Burlon dando della “cessa” a Madonna voleva fare il Burlone – appunto – invece si è ritrovato al centro di una polemica internazionale con attacchi da ogni dove che dapprima lo hanno spinto a cancellare il post su Facebook, pubblicato da RollingStone, in cui criticava la popstar vestita per altro con capi firmati County of Milan, il brand da lui fondato, e poi a scusarsi nelle Instagram ...

Alessandro Di Battista - Mea-culpa sul "Fatto"? Tutta la verità : perché è un tentato-golpe : Quindi, se il Movimento ha perso voti, credibilità e si è dimezzato, diventando una specie di Movimento due Stelle e mezzo, la colpa - secondo Alessandro Di Battista - è di chi ha rinnegato le origini, si è distaccato dallo spirito dei fondatori, in fondo ha tradito se stesso. Per farla breve, i gri

Csm - Unicost fa Mea culpa : “Tradimento istituzionale - sì alla riforma ma no al sorteggio” : Parlano di “tradimento istituzionale”, chiedono scusa per le toghe coinvolte nell’inchiesta sulle nomine al Csm. Che chiedono sì di riformare ma senza il sorteggio come ipotizzato in questi giorni. I magistrati di Unicost – la corrente moderata della magistratura che ha visto suoi esponenti, come l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara (indagato anche per corruzione a Perugia), e gli ex consiglieri del Csm Luigi Spina e ...

Francesca De André fa Mea culpa : "so di non essere stata leggera" : Tornata alla vita 'reale' una volta uscita dal Grande Fratello, Francesca De André, nel bene e nel male indicussa protagonista del reality di Canale 5, ha affidato ai social i primi pensieri. La figlia di Cristiano, nipote dell'indimenticato Fabrizio, si è cosparsa in parte il capo di cenere, ammettendo quella 'pesantezza' di fondo che ad un passo dal traguardo l'ha vista andare incontro ad un'eliminazione.prosegui la letturaFrancesca De ...

Formula 1 – Leclerc fa Mea culpa : “errore mio in Q3. Domani è diverso da Monaco - niente rischi inutili” : Charles Leclerc fa mea culpa dopo le qualifiche: il giovane pilota Ferrari spiega l’errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di svantaggio da Hamilton e Vettel Nonostante il terzo posto ottenuto dopo le qualifiche del Gp del Canada, Charles Leclerc non riesce a sorridere completamente. Il giovane pilota Ferrari si rammarica per un errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di gap da Hamilton e Vettel, ma che probabilmente ...

Formula 1 - Lewis Hamilton fa Mea culpa : “sono finito dal preside mentre i miei compagni…” : Il pilota della Mercedes ha parlato dopo il botto avvenuto nelle FP2 che gli ha fatto perdere quasi tutta la sessione Lewis Hamilton ha praticamente perso l’intera seconda sessione di libere a Montreal, avendo distrutto dopo 25 minuti la propria monoposto in curva 9. Un botto consistente che ha rovinato il retrotreno della W10, sostituito completamente dai meccanici una volta riportata la vettura ai box. Photo4/LaPresse Nel post FP2, ...

Il Papa ha pronunciato uno storico Mea culpa rivolto alla comunità Rom : "Chiedo perdono - in nome della Chiesa al Signore e a voi - per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità". È lo storico mea culpa di Papa Francesco che a Blaj, nel quartiere di Barbu Lautaru, ha rivolto alla comunità Rom che qui vi risiede. ...

Isernia Fc - mister Silva fa Mea culpa : "Ho sottovalutato il girone - ma se avessi allestito io la squadra…" : Nel giorno dell'addio alla città, l'allenatore dei pentri analizza l'andamento della stagione e ringrazia la società. "Il club manterrà fede a tutti gli impegni " ha detto a IsNews -. Non è facile ...