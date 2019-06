Matteo Salvini | Criminali Sea Watch Riportare tutti i migranti in Africa | coi

Sea Watch - Matteo Salvini punta il mirino : "Ci sono altre due ong nel Mediterraneo - li avviso" : "Un atto di guerra". Matteo Salvini, durante la sua diretta su Facebook, chiarisce il suo punto di vista sulla Sea Watch. All'1.30 della notte tra venerdì e sabato la nave della Ong ha deciso di forzare i blocchi della Guardia di finanza, speronare una motovedetta e attraccare al molo di Lampedusa,

Ascolti TV | Giovedì 27 giugno 2019. Don Matteo 13.3% - Grease 11.9% - Spagna-Francia Under 21 all’8.8%. Exploit Del Debbio con Salvini (9.1%) : Don Matteo Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.311.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Grease ha raccolto davanti al video 2.050.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 il match utile per Campionati Europei Italia 2019 Under 21 Spagna-Francia ha interessato 1.664.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 974.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 In her ...

Caso Rackete : Marco Travaglio si schiera con Matteo Salvini : Carola Rackete è la capitana di 31 anni che ha sfidato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e che ha forzato il blocco portando la nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese, davanti a Lampedusa. Il Caso Rackete continua a dividere l'Italia È una "sbruffoncella" per il nostro Ministro dell'Interno e rappresenta la reincarnazione di "Giovanna d'Arco" per il PD. Intanto prosegue la raccolta fondi 'antifascista' promossa da un privato ...

Sea Watch - Matteo Salvini furioso : "Carola Rackete - comportamento criminale. E a bordo c'era Delrio" : "comportamento criminale". Matteo Salvini commenta così la notizia dello sbarco della Sea Watch avvenuto a Lampedusa nel cuore della notte tra venerdì e sabato, verso l'1.30. I 40 migranti sono in Italia, la capitana della ong tedesca Carola Rackete è finita in arresto con l'incriminazione di "resis

Oliviero Toscani - record di odio contro Matteo Salvini : "La Lega è diarrea" : "Matteo Salvini e la Sea Watch? E' vergognoso, passerà alla storia. Chi non lascia entrare la barca passerà veramente alla storia come un mentecatto. Non vorrei essere suo figlio proprio. Non lo invidio proprio, pensa uno che passerà alla storia così. Già sicuramente a scuola si vergogna. Se è un ra

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - gelo dopo le europee. Ignazio La Russa fa da "pontiere" : I rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così tiepidi. La campagna elettorale avvenuta senza esclusione di colpi ha ampliato le distanze tra i due sovranisti. E' vero che il legame tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia ha sempre vissuto degli alti e b

Sea Watch - Matteo Salvini : "Il comportamento dell'Olanda è disgustoso : non ho ricevuto alcuna risposta" : "La Sea Watch? Il comportamento del governo olandese è disgustoso in questo frangente, educatamente e rispettosamente parlando, perché hanno questa nave che batte bandiera olandese e se ne strafregano completamente. Come se ci fosse una nave che batte bandiera italiana che andasse in giro nel porto

La Lega di Matteo Salvini al 40% : è ora di fare cadere in Governo : Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio nazionale sta cancellando i grillini dalla cartina geografica della politica italiana.

Matteo Salvini su Leoluca Orlando : "Pensa di dare la cittadinanza onoraria all'equipaggio della Sea Watch" : Matteo Salvini non ha gradito l'ennesima provocazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di voler concedere all'equipaggio e allo staff della nave Sea Watch la cittadinanza onoraria. "L'onorificenza sarebbe destinata - ha detto Orlando - agli uomini e alle donne della Sea Watc

Non mi sposo! Matteo Salvini e Francesca Verdini stanno bene così : Matteo Salvini parla del suo rapporto con Francesca Verdini: "Lei è piuttosto freddolosa". La storia con Elisa Isoardi è soltanto un lontano ricordo. Ora, Matteo Salvini è tornato a sorridere al fianco di Francesca Verdini. I due sono inseparabili e non si nascondono agli obiettivi curiosi dei paparazzi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il vicepremier leghista, oltre ad affrontare i temi spinosi che tengono banco negli ...

Sea Watch - Marco Travaglio con Matteo Salvini : "Carola Rackete viola tutte le norme sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch guidata da Carola Rackete "ha violato una serie innumerevole di norme italiane e internazionali, il che non le verrebbe consentito da alcuno Stato di diritto del mondo libero". Marco Travaglio, nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, si schiera dalla parte di Matteo Salvini: "Avrebbe

Milan - Matteo Salvini non si trattiene : “esclusione dalle coppe? Meglio così. Donnarumma lo avrei già venduto” : Matteo Salvini commenta la situazione del ‘suo’ Milan dopo l’esclusione dalle coppe: il vicepremier accetta con serenità la rinuncia all’Europa League e appoggia la possibile cessione di Donnarumma Situazione alquanto complessa quella che il Milan sta attraversando in questi giorni. Oggi è arrivata l’esclusione dalle coppe con i rossoneri che hanno sacrificato l’Europa League sull’altare del Fair ...

Matteo Salvini - intensificati i controlli lungo il confine italosloveno : "In futuro non escludiamo un muro" : Matteo Salvini ha dato il via libera a intensificare i controlli lungo il confine italosloveno dove continuano a permeare i clandestini attraverso sentieri poco battuti. Partiranno lunedì primo luglio i servizi di pattugliamento misto tra la Polizia di frontiera italiana e le forze dell'ordine slove

Matteo Salvini - sondaggi Swg : "La Lega può arrivare al 40% mentre Forza Italia è in caduta libera al 6 - 6%" : La Lega può crescere ancora. "Se a un mese dal voto delle Europee è salita dal 34 al 37%, tranquillamente Salvini può ambire al 40%" spiega l'analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. "La Lega è l'unico partito che ha margini così alti, da un lato incassa i favori post elettorali che vanno sempre al