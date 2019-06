Marvel – Le serie di Disney+ influenzeranno i film del MCU

Jessica Jones 4 su Disney+? Krysten Ritter sul possibile ritorno della serie Marvel : Nel momento in cui la serie è stata cancellata, molti fan si sono chiesti: Jessica Jones 4 potrebbe esserci su un'altra piattaforma? Netflix ha annunciato che la terza stagione sarebbe stata l'ultima, decretando così anche la fine dell'universo Marvel sul servizio di streaming. La mattanza era iniziata lo scorso anno, quando il colosso ha deciso di non rinnovare Iron Fist e Luke Cage, i due anelli deboli delle serie Marvel, che non hanno mai ...

Cast e personaggi di Marvel’s Runaways su Rai4 il 13 giugno - la serie teen dove i villain sono i genitori : Arrivano da stasera Cast e personaggi di Marvel’s Runaways, la serie tratta dall’omonimo fumetto della Casa delle Idee, che sarà in onda in prima visione su Rai4 ogni giovedì in prima serata, a partire dal 13 giugno. La serie televisiva è stata creata da creata da Josh Schwartz (già ideatore di Chuck, The OC e Gossip Girl) con la produttrice e sceneggiatrice Stephanie Savage per la piattaforma americana Hulu. Prodotta dalla Marvel Television, ...

Marvel’s Runaways - dal 13 giugno su Rai 4 arriva la prima stagione della serie - già su TIMVISION : Marvel’s Runaways episodi 1, 2, 3 giovedì 13 giugno su Rai 4. In arrivo in chiaro la nuova serie Marvel.Da domani, 13 giugno 2019, arriva in prima tv in chiaro la serie Marvel’s Runaways. L’appuntamento è per ogni giovedì su Rai 4, con tre episodi (almeno la prima settimana). La prima stagione, quella che andrà in onda, è composta da soli 10 episodi.Marvel’s Runaways è una delle tante serie tratte dai fumetti della ...

Runaways - la serie Marvel al via con il conflitto tra figli e genitori : Sfidare l’autorità dei genitori, affermare il proprio io e la propria consapevolezza non è solo il classico conflitto tra teenagers e adulti ma il tema di fondo della divertente serie Marvel’s Runaways in onda dal 13 giugno su Rai4 che trasmette le prime tre puntate con un appuntamento ogni giovedì alle 21,15. La serie nota semplicemente come Runaways come l’omonimo fumetto da cui è nata scritto da Brian K. Vaughan e disegnato ...

Il nostalgico trailer di Jessica Jones 3 - con la fine della serie si chiude anche l’era dei supereroi Marvel su Netflix (video) : "Tutti hanno la loro storia, con inizio, svolgimento e fine." Questo è lo slogan che introduce il trailer di Jessica Jones 3, ultima stagione della serie che chiude anche il sipario sull'universo dei supereroi Marvel su Netflix. La svogliata protagonista stavolta deve fare i conti con la sua reputazione. Accusata di essere un'imbrogliona e consapevole che non è un'eroina - e probabilmente non lo sarà mai - Jessica incontra uno psicopatico ...

Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix - un teaser annuncia l’ultima stagione della serie Marvel (video) : Netflix ha annunciato la data di Jessica Jones 3. L'attesa terza e ultima stagione della serie Marvel chiuderà il cerchio sulle (dis)avventure dell'investigatrice privata, che nei fumetti è la fondatrice della Alias Investigation. Jessica Jones 3 verrà rilasciata sulla piattaforma venerdì 14 giugno in un'unica tranche composta da tredici episodi. Secondo la trama della terza stagione, la riluttante eroina incrocerà la strada con uno ...

Emily VanCamp lascia The Resident per la serie Marvel Falcon and Winter Soldier? Primi dettagli sulla trama : Emily VanCamp potrebbe ben presto dire addio a The Resident? Nelle ultime ore, i maggiori media americani riportano la notizia secondo cui l'attrice sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Sharon Carter nella nuova serie Marvel incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, è uno dei Primi ad approdare sulla nuova piattaforma streaming Disney+. Insieme all'annuncio di Emily VanCamp, svelati anche i ...

Serie tv Marvel su Disney+ - gli indizi in Avengers Endgame : lo scudo a Sam e Loki in fuga : Avengers: Endgame ha chiuso un cerchio mettendo la parola 'fine' ad alcune trame e spianando la strada a nuove storie per il cinema e per la televisione. La terza fase del Marvel Cinematic Universe si concluderà con 'Spider-Man: Far from home', in uscita a luglio. La domanda è: cosa avverrà dopo la fine della Fase 3 che conclude la Saga dell'Infinito? I Marvel Studios e la Disney non si fermano, non vogliono nemmeno rallentare perché sono già al ...