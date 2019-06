MANIFEST | cast e anticipazioni sul nuovo telefilm di Canale 5 dal 3 luglio

tvsoap

(Di sabato 29 giugno 2019) Uno degli eventi televisivi di questa torrida estate è previsto per mercoledì 3in prima serata, quando5 trasmetterà il pilot di, ilmystery/drama NBC definito da molti erede di Lost, capolavoro del 2004 divenuto in poco tempo parte della cultura popolare occidentale. In effetti,quasi inaspettatamente riesce in qualche modo a colmare il grande vuoto lasciato nel 2010 dalla serie ABC, catalizzando fin da primi minuti della trama l’attenzione degli spettatori. La storia inizia il 7 aprile 2013: il volo 828, dopo una violenta turbolenza (non rivelata da nessun radar) che scatena panico e paura nei 191 passeggeri a bordo, arriva all’aeroporto di New York, dove verrà fatta una scoperta molto sconvolgente: mentre per chi è a bordo sono passate solo cinque ore, il resto del mondo (che ormai considera morti tutti i viaggiatori) è andato avanti ...

