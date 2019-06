Manchester United | ufficiale l’arrivo di Wan-Bissaka | la cifra è clamorosa

Calciomercato Inter - si insiste con il Manchester United per Lukaku : segnali d’apertura degli inglesi : La società nerazzurra ha pronta la prima offerta per Lukaku, che a prima vista soddisferebbe il Manchester United L’Inter fa sul serio per Romelu Lukaku, il club nerazzurro ha pronta la prima offerta da recapitare al Manchester United, proprietario del cartellino dell’attaccante belga che piace molto ad Antonio Conte. Il presidente Zhang ha intenzione di mettere sul piatto 70 milioni di euro, suddivisi in dieci di prestito ...

Radio Marte – Hysaj al Manchester United : il Napoli può riaprire la pista Trippier. La situazione : Intreccio di mercato tra Napoli, Tottenham e Manchester United Possibile intreccio di mercato tra Napoli, Tottenham e Manchester United potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Ne parla Raffaele Auriemma durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Marte: “Ieri Sky ha parlato di un sondaggio del Manchester United per Hysaj, con il Napoli che potrebbe tornare su Trippier dopo la cessione dell’albanese. – Il ...

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku : proposta indecente al Manchester United : Secondo la stampa inglese, l’Inter avrebbe proposto al Manchester United soldi e il cartellino di Icardi per arrivare a Lukaku L’Inter non molla Romelu Lukaku, profilo individuato da Antonio Conte per rinforzare il proprio reparto offensivo. La società nerazzurra ha bussato alla porta del Manchester United, sentendosi presentare una richiesta di 90 milioni di euro. Mattia Ozbot – LaPresse Una cifra enorme, che la società ...

Di Marzio : sondaggio del Manchester United per Hysaj : Da Sky Sport, dallo speciale Calciomercato, Gianluca Di Marzio dice che il Manchester United ha fatto un sondaggio per Hysaj il terzino albanese che è in uscita. Se Hysaj dovesse trasferirsi in Premier, il Napoli – sempre secondo Di Marzio – potrebbe tornare su Trippier. Il calciomercato del Napoli passa anche per Lozano. Anche se al momento grandi passi in avanti sono stati compiuti nella trattativa per James Rodriguez che potrebbe ...

Inter - Lukaku vorrebbe solo i nerazzurri : sarebbe pronta l'offerta al Manchester United : L'Inter cambierà molto in attacco nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri attueranno una vera e propria rivoluzione seguendo le indicazioni del neo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea avrebbe dato già il via libera alla cessione dell'ex capitano, Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrerebbe nei suoi piani e in questa valutazione sembra sia stata decisiva anche la valutazione data dal resto dello ...

Calciomercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

Lukaku medita l’addio al Manchester United - il ct del Belgio sicuro : “deve andarsene - ha bisogno di stimoli nuovi” : Il commissario tecnico del Belgio ha espresso il proprio parere su Lukaku, invitandolo a lasciare il Manchester United Romelu Lukaku ha intenzione di lasciare il Manchester United, il suo tempo con i ‘Red Devils’ sembra ormai essere giunto al capolinea. L’attaccante belga ha già rivelato di aver voglia di affrontare una nuova esperienza, che possa regalargli nuovi stimoli magari in un campionato diverso. Sulla sua ...

Da Richard Gere al Manchester United - le donazioni per le Ong che si occupano di migranti : Da diverso tempo il tema delle Ong è uno dei più discussi nell'ambito dell'opinione pubblica, sia in Italia che nel resto dell'Unione Europea. In linea di massima bisogna dire che esistono due 'narrazioni contrapposte' sulla tematica, con buona parte della destra che sostiene che esse siano organizzazioni che 'cospirano contro la nazione' e buona parte della sinistra istituzionale che le sostiene. Inoltre, vi sono diverse tesi e teorie sulla ...

Paul Pogba lascerà il Manchester United. Ipotesi e Quote dei bookmakers : Il centrocampista francese vuole dire addio al Manchester United, ma i Red Devils chiedono 180 milioni. Ipotesi e Quote dei bookmakers sulla sua prossima destinazione.Paul Pogba ha detto addio al Manchester United. A comunicarlo è stato il diretto interessato in un tour promozionale in Giappone con uno dei suoi sponsor. Il francese dei Red Devils ha dichiarato: “Dopo tre stagioni allo United e dopo quest’anno che è stata la mia ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

Pogba fa sognare i tifosi della Juventus : “vado via dal Manchester United” : “Dopo tre stagioni al Manchester United e dopo quest’anno che è stato il mio migliore penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Sono le clamorose dichiarazioni del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in merito al suo futuro. “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte -ribadisce il 26enne francese a margine di un evento promozionale a Tokyo-. Bisognerà parlare, ...

Pogba - la stampa spagnola è sicura : il francese pronto a tutto per lasciare il Manchester United [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO – Paul Pogba è disposto a tutto pur di lasciare il Manchester United. Il centrocampista francese vuole giocare la Champions League. Questa la ricostruzione del quotidiano spagnolo ABC. Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward avrebbe però messo le cose in chiaro: serve qualcuno che si presenti con 180 milioni o Pogba non si muove. Al francese non rimane che andare al muro contro muro, come fece Courtois lo scorso anno ...

Calciomercato Inter - no del Manchester United allo scambio Lukaku-Icardi : i Red Devils chiedono solo cash : Calciomercato Inter – L’Inter continua ad insistere per avere Romelu Lukaku. Proposto il separato in casa Mauro Icardi, ma il Manchester United ha detto no allo scambio. I Red Devils pretendono un pagamento solo cash: 80 milioni e niente contropartite. L’affare, dunque, si complica. Lukaku è una precisa richiesta di Antonio Conte che vuole due attaccanti fisici. L’altro nome, ormai noto, è quello di Edin Dzeko. ...

Manchester United - Pogba vuole andare via : il francese pronto a giocarsi una carta davvero clamorosa : Il centrocampista francese avrebbe in mente di non presentarsi in ritiro con il Manchester United, forzando così la sua cessione Paul Pogba non ha più nessuna intenzione di rimanere al Manchester United, il centrocampista francese lo ha fatto capire a chiare lettere al club inglese, che ha fissato il prezzo per la sua cessione. AFP/LaPresse E’ 180 milioni la cifra stabilita dal vicepresidente esecutivo Ed Woodward per liberare Pogba, ...