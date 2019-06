Lo sfogo dei finanzieri speronati | «Ci sono venuti addosso | potevamo morire»

Cecilia Rodriguez - lo sfogo : ‘In tv gli stessi volti - non posso essere sempre quella dei reality’ : “Io sono incazzata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono (sorride, ndr). Apsetto la mia opportunità perché so che arriverà […]”. È lo sfogo di Cecilia Rodriguez che, intervistata con il fidanzato Ignazio Moser dal ...

Palermo - niente fideiussione : il duro sfogo del direttore generale Fabrizio Lucchesi : Il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi, in merito alla vicenda dell’iscrizione della squadra alla Serie B, si è lasciato andare ad un duro sfogo all’ITALPRESS: “Stiamo accertando le responsabilità, ma saremo più precisi nella giornata di domani”. Nella giornata di ieri è scaduto il termine ultimo per presentare la domanda in Lega B, col club rosanero che non ha inviato la documentazione per poter ...

Ciclismo - lo sfogo di Moscon : ‘Mi sono fidato dei preparatori - in squadra molti non vanno’ : Il 2019 di Gianni Moscon si sta risolvendo in una delusione dietro l’altra. Il corridore trentino della Ineos non ha mai trovato le giuste sensazioni in corsa inanellando una serie di cadute, ritiri e prestazioni anonime. Le difficoltà in cui si è ritrovato hanno convinto lo staff tecnico del team a toglierlo dalla formazione per il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti principali della sua stagione. Moscon tornerà a correre al Giro di ...

Grande Fratello – Franco Terlizzi : dure parole su Cristian. “Mi sa che ha lui dei problemi grossi” Leggi il suo sfogo : Franco Terlizzi a Mattino 5 non riesce a trattenere la commozione quando parla del figlio Michael al Grande Fratello. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non può nascondere le sue emozioni, soprattutto quando si tratta... L'articolo Grande Fratello – Franco Terlizzi: dure parole su Cristian. “Mi sa che ha lui dei problemi grossi” Leggi il suo sfogo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.