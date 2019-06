ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Dai livornesi perderanno un pezzo della loro città: Il, edizione locale del gruppo La Nazionerà ufficialmente e dal primo luglio non sarà più in edicola. La decisione ufficiale, dopo settimane di crisi annunciata, è stata comunicata venerdì dai vertici della Società Poligrafici Editoriale al tavolo tecnico messo in piedi negli ultimi giorni dalla Regione Toscana. Il motivo della chiusura? Le poche copie vendute in edicola e il crollo delle inserzioni pubblicitarie. Il dossier che ilassessore al Lavoro del Comune diGianfranco Simoncini si trova sul tavolo è quello di mantenere tutti e i posti di lavoro:ha comunque garantito “ricollocamenti” certi e che il sito web della testatama i sindacati non si fidano. “Perdere l’edizione locale di un giornale è sempre una bruttissima notizia – spiega al fattoquotidiano.it il ...

maraproia : RT @fattoquotidiano: Livorno, da lunedì chiude (di nuovo) Il Telegrafo. L’azienda: “Sito rimarrà attivo e i posti di lavoro saranno mantenu… - fattoquotidiano : Livorno, da lunedì chiude (di nuovo) Il Telegrafo. L’azienda: “Sito rimarrà attivo e i posti di lavoro saranno mant… - Cascavel47 : Livorno, da lunedì chiude (di nuovo) Il Telegrafo. L’azienda: “Sito rimarrà attivo e i posti di lavoro saranno mant… -