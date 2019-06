LIVE Mauritania-Angola | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl match tra Tunisia e Mali–I risultati e le classifiche dei gironi dellad’AfricaSalve a tutti e benvenuti allatestuale di, seconda giornata del Girone E di. Chance da non sprecare per entrambe dopo il pareggio di Tunisia e Mali di ieri sera: comunque vada, sarà interessante l’ultima giornata per capire chi strapperà il pass per gli ottavi di finale. Laproviene dalla batosta per 4-1 contro il Mali in cui ha mostrato un certo coraggio nelle prime battute salvo cadere sotto i colpi di Marega&Co. Gli esordienti dei Mourabitounes proveranno a bissare il successo di ottobre nel girone di qualificazione: dopo la sconfitta per 4-1, grazie al gol di Ba, ha sconfitto 1-0 l’, con cui è arrivata a pari punti a fine ...

