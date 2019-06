LIVE Mauritania-Angola 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | meglio le Antilopi Nere dopo

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42′ Ennesima interruzione per un fallo di Dala. 40′ Manca sempre meno alla prima frazione: equilibrio a Suez. 38′ CHE RSCHIO DI BASTOS! Inciampa sul pallone ma Adama Ba non ne approfitta. 36′ Timeout per il troppo caldo. 34′ Diakite! Grande aggancio e poi prova a raggirare il difensore alla Bergkamp: interviene Bastos. 32′ Diakite abbatte Show: l’arbitro continua a non ammonire. 30′ In difficoltà Dala in attacco che non riesce a liberarsi della marcatura di Abeid. 28′ Bruno Gaspar! Tiro deviato da Diallo ma ottimo spunto sulla destra del terzino viola. 26′ Sin qui è Gelson Dala a condurre la manovra dell’. 24′ DJALMA! Gol sfiorato dall’con il #7 che scarta il portiere salvo trovare un tiro debole. 22′ Cattivo Dellahi su Dala: ottima ...

