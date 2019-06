LIVE Mauritania-Angola 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le due squadre si annullano!

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO 93′ Finisce qui il match tra! 92′ Che spavento per lache si prepara a raccogliere 1 punto prezioso. 90′ 3′ di recupero. 90′ GOL ANNULLATO A GERALDO! Grande cross dalla sinistra per la testa di Geraldo, terminato in offside. 89′ Contropiede sprecato da Diakite che commette fallo. 87′ WILSON EDUARDO! Clamoroso errore sotto porta di testa: due chance non sfruttate dal suo ingresso in campo. 85′ Nel tentativo di scivolare, Diaw resta infortunato. 83′ Manca sempre meno in una sfida dove non ci sono state molte occasioni. 81′ El Hacen prova il tiro: viene spinto e si sbilancia. Conclusione alta. 79′ Carica al portiere sull’attacco della. Tante interruzioni in questo finale. 78′ Djamala fa posto a ...

