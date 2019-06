LIVE Mauritania-Angola 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le due squadre ripartono a

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52′ Seconda frazione su ritmi lenti come il primo tempo. 50′ Non ci arriva Show sul cross di Bruno Gaspar. 49′ Punizione invitante per l’da ottima posizione. 47′ Non ci sono stati atti. 46′ Si riparte a Suez! INIZIO SECONDO TEMPO 17.19 Si conclude la prima frazione con uno scialbo 0-0: a fare la differenza, oltre due occasioni per Dala, il vero protagonista del match è stato il caldo. FINE PRIMO TEMPO 45′ 1 minuto di recupero. 42′ Ennesima interruzione per un fallo di Dala. 40′ Manca sempre meno alla prima frazione: equilibrio a Suez. 38′ CHE RSCHIO DI BASTOS! Inciampa sul pallone ma Adama Ba non ne approfitta. 36′ Timeout per il troppo caldo. 34′ Diakite! Grande aggancio e poi prova a raggirare il difensore alla Bergkamp: interviene Bastos. 32′ ...

