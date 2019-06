LIVE Italia-Francia 1-2 volley | Nations League 2019 in DIRETTA | 25-21 | reazione degli

LIVE Italia-Francia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-14 - azzurri per la rimonta nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-14 MAGIA DI LAVIA! L’azzurro attacca con una prodezza un pallone impossibile, grande difesa di Pesaresi! 16-14 LAVIA CON IL MANI FUORI! Doppio vantaggio italiano al secondo timeout tecnico 15-14 Patry passa nonostante il muro azzurro 15-13 PINALI SULLE MANI DEL MURO! Maggiore determinazione nel campo italiano! 14-13 Splendido attacco in diagonale di Patry 14-12 Toniutti prova ...

LIVE Italia-Francia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-6 - azzurri per la rimonta nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Cavuto non trova le mani del muro, Sbertoli non perfetto in costruzione 8-8 Pinali non trova la parallela, nuova parità 8-7 Bultor si riscatta al rientro in campo con il primo tempo 8-6 Bultor commette invasione, azzurri avanti al primo timeout tecnico del terzo parziale 7-6 Pinali non trova il campo di un soffio dai nove metri 7-5 MAZZONE DI PRIMA! Splendido il servizio di Pinali ...

LIVE Italia-Francia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-6 - buona partenza degli azzurri nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 secondo errore consecutivo della Francia dai nove metri 10-9 Il tocco del muro sorprende Pesaresi, ancora un punto per Le Roux 10-8 Servizio in rete di Tillie 9-8 Le Roux a segno con il pallonetto 9-7 PINALI QUASI DA FERMO! Splendida parallela giocata dall’opposto italiano! 8-7 Tillie scardina il muro azzurro 8-6 RUSSO IN CONTRATTACCO! Italia avanti al primo timeout ...

LIVE Italia-Francia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-27 - primo set vinto dai transalpini in volata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Francia 0-1 (25-27) 25-27 Mani fuori di Boyer, gran difesa di Grebennikov su Antonov 25-26 Boyer a segno con una diagonale violentissima 25-25 MAZZONE DI TESTA! Fortunato il centrale italiano che sul rimpallo trova il punto 24-25 Tillie trova la diagonale lunga nonostante il muro azzurro 24-24 Servizio in rete per Cavuto 24-23 BOYER NON TROVA IL CAMPO! SET POINT ITALIA! 23-23 ...

Achille Lauro a Radio Italia LIVE di Palermo : “Spegnete i cellulari o andiamo via” : Ha fatto spegnere i cellulari a tutti gli spettatori i cantante rock Achille Lauro durante il concertone di Radio Italia a Palermo. Il Foro Italico di Palermo è rimasto di sasso. Nel corso di “Radio Italia Live – Il Concerto”, secondo appuntamento dopo quello di Milano, il cantante prima di esibirsi nella sua canzone di punta Rolls Royce, ha voluto fare un annuncio: “Spegnete tutti i cellulari altrimenti andiamo tutti a ...

LIVE Italia-Francia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 14-16 - gli azzurri restano in scia nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-21 Pinali in diagonale, si entra nella fase decisiva del primo parziale 19-21 Toniutti smarca alla perfezione Louati 19-20 Louati sbaglia al termine di uno scambio prolungato, eccellente la difesa francese 18-20 Pinali non passa, Sbertoli lo rimprovera ma il pallone era molto basso 18-19 Non sbaglia Louati e la Francia torna avanti 18-18 ACEEEEEEEEEEE! MAZZONEEEEEEEE! 17-18 MAZZONE! ...

LIVE Italia-Francia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 7-8 - grande equilibrio in avvio di primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-12 Mazzone con il primo tempo, Sbertoli prova ad innescare anche il gioco al centro 8-12 Louati a segno con l’attacco in diagonale, Blengini ferma il gioco 8-11 Toniutti apre al meglio per Tillie che scardina il muro italiano 8-10 Diagonale vincente di Lavia 7-10 Errore di Pinali in diagonale, prova ad allungare la Francia 7-9 Tillie trova le mani alte del muro azzurro 7-8 Boyer ...

LIVE Italia-Francia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : comincia la sfida decisiva per il destino degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 LAVIA DALLA SECONDA LINEA! Servizio efficace di Sbertoli! 1-1 Pinali trova le mani alte del muro transalpino 0-1 Non riesce la difesa lunga di Lavia, primo punto per la Francia INIZIO PRIMO SET, al servizio Mazzone per l’Italia 21.56 Tutto pronto per l’inizio di Italia-Francia, sfida decisiva per il destino degli azzurri nella Nations League 2019! 21.52 FORMAZIONI ...

Radio Italia LIVE 2019 Palermo/ Concerto e scaletta : Fabrizio Moro 'presto 20 date' : Radio Italia Live 2019, Concerto Palermo del 29 giugno. I cantanti, la scaletta, gli orari e tutte le informazioni utili per seguirlo. Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Irama.

Radio Italia LIVE 2019 chiude stasera a Palermo. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti : Giusy Ferreri - Radio Italia Live 2019 Dopo la tappa di Milano dello scorso 27 maggio, Radio Italia Live 2019 chiude questa sera l’ottava edizione a Palermo. Sul palco del Foro Italico, in pieno centro storico, ci saranno alla conduzione Luca e Paolo, con Marco Maccarini nel backstage ad incontrare i protagonisti della manifestazione e Manola Mosheli a raccogliere le emozioni del pubblico presente. Il concerto sarà trasmesso in diretta tv ...

LIVE Italia-Francia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto fondamentale nella lotta per le Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Francia – La cronaca di Italia-Canada 1-3 – Tutti gli scenari possibili per raggiungere le Final Six Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quattordicesimo e penultimo impegno per gli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile! Dopo tre sconfitte consecutive contro Argentina, Polonia e Canada, la formazione ...

Radio Italia LIVE – Il Concerto – Serata del 29/06/2019 – Da Palermo con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. : La splendida cornice del Foro Italico di Palermo ospiterà la seconda data dell’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La manifestazione, nata nel 2012 per celebrare i 30 anni di Radio Italia – SolomusicaItaliana, l’emittente che ha fatto della trasmissione e della promozione di soli brani nostrani un autentico marchio di fabbrica in un etere sempre più esterofilo, viene trasmessa anche quest’anno in ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-2 LIVE : Van der Gragt raddoppia per le Oranje! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-1 LIVE : Miedema porta in vantaggio le Oranje! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...