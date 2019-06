LIVE Italia-Francia 0-0 volley | Nations League 2019 in DIRETTA | comincia la sfida

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 LAVIA DALLA SECONDA LINEA! Servizio efficace di Sbertoli! 1-1 Pinali trova le mani alte del muro transalpino 0-1 Non riesce la difesa lunga di Lavia, primo punto per laINIZIO PRIMO SET, al servizio Mazzone per l’21.56 Tutto pronto per l’inizio didecisiva per il destino degli azzurri nella! 21.52 FORMAZIONI UFFICIALI– Sbertoli, Mazzone, Russo, Antonov, Lavia, Pinali– Toniutti, Tillie, Le Roux, Boyer, Louati, Chinenyeze 21.46 Curiosità come di consueto riguardo alle scelte di Blengini per il sestetto titolare. Il tecnico azzurro ha scelto di fare a meno per questa tappa di Simone Giannelli, Matteo Piano e Gabriele Nelli (infortunato). Le loro assenze hanno sicuramente pesato nella sconfitta contro il Canada e questa sera tutti ...

