LIVE Germania-Svezia | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | si decide l’ultima

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alladi, ultimo quarto di finale deidifemminili, che si giocherà alle ore 18:30 al Roazhon Park di Rennes (Francia). Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O Neil. La vincitrice di questo match sfiderà in semifinale la vincente di Italia-Olanda, dall’altra parte del tabellone i dati sono già stati tratti: USA e Inghilterra si sfideranno per raggiungere la finale iridata. Lasta disputando un Mondiale stupefacente: la squadra di coach Martina Voss-Tecklenbur è giunta a questi quarti di finale dopo aver concluso il Gruppo B in prima posizione a punteggio pieno, grazie alle vittorie contro ...

