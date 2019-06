LIVE Germania-Svezia | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | ritmo elevato | sarà

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : inizia l’ultimo quarto di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Popp ci prova di testa, ma Lindahl controlla senza problemi. 5′ Il primo calcio d’angolo del match è per la Germania. 3′ inizia in attacco la Svezia, che è partita subito molto aggressiva. 1′ SI inizia! 18:27 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:25 Tocca adesso a quello della Svezia. 18:24 E’ il momento dell’inno nazionale tedesco. 18:24 I ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : si decide l’ultima semifinalista. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:02 Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O Neil. 18:00 Il fischio d’inizio al Roazhon Park di Rennes (Francia) è programmato alle ore 18:30 17:58 Questo, invece, quello della Svezia, che scenderà in campo con un 4-3-3: Lindahl, Sembrante, Glas, Fischer, Eriksson, Asllani, Jakobsson, Blackstenius, ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : si decide l’ultima semifinalista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, ultimo quarto di finale dei Mondiali di calcio femminili 2019, che si giocherà alle ore 18:30 al Roazhon Park di Rennes (Francia). Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O ...

LIVE Germania-Romania - Europei Under21 2019 in DIRETTA : i rumeni sognano lo sgambetto ai favoriti teutonici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Francia-Spagna – La presentazione di Germania-Romania Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Romania, match valevole per le semifinali dei campionati Europei di calcio dedicati alle Nazionali Under 21. Alle ore 18.00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna andrà in scena la sfida tra i campioni in carica della manifestazione ed i sorprendenti rumeni ...

LIVE Germania-Austria 1-1 - Europei Under21 in DIRETTA : pareggia Danso dal dischetto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Brutte notizie per l’Italia da Trieste, la Danimarca è passata in vantaggio grazie alla rete di Bruun Larsen. 24′ GOOOOOOL AUSTRIA!!! Nubel intuisce ma non riesce a parare il rigore calciato da Danso, 1-1 ora. 23′ C’è stato il check del VAR che ha confermato la decisione dell’arbitro. 21′ RIGORE PER L’AUSTRIA! Punita un’uscita ...

LIVE Germania-Austria 1-0 - Europei Under21 in DIRETTA : rete stupenda di Waldschmidt dalla distanza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14′ GOOOOOOL GERMANIA!!! rete straordinaria di Waldschmidt che quasi da fermo e da oltre 25 metri scaglia un sinistro dritto nel sette, 1-0 per i tedeschi. 12′ Kalajdzic calcia da posizione invitante ma la palla viene ribattuta da un difensore. 9′ Conclusione di Klostermann abbondantemente alta. 6′ Sgaloppata sulla sinistra di Ullmann, provvidenziale intervento di ...

LIVE Germania-Austria - Europei Under21 in DIRETTA : teutonici a caccia del tris di vittorie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Germania-Austria – La presentazione delle sfide di oggi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Austria, ultima giornata del Girone B degli Europei Under21 di Italia e San Marino. Stasera le due squadre si giocheranno tutto: oltre all’accesso alle semifinali della competizione, infatti, ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto su Jonass e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Siamo all’ultimo minuto. Gajser mantiene 5.7 su Jonass e 12.9 su Tonus -2 Jonass non molla e rimane a 4.8 da Gajser, il lettone sta disputando la sua miglior gara da quando è in MXGP -3 Monticelli è decimo, Febvre 12esimo -4 Gasjer inizia il 14esimo giro con 5.2 su Jonass e 11.7 su Tonus che distanzia Anstie di 3.7. -6 Bernardini precipita in 19esima posizione. Febvre è sempre ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto in gara-2 e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Gasjer inizia l’11esimo giro con 4.8 su Jonass e 11.5 su Tonus. Quarto Anstie, poi Paulin, Coldenhoff, Monticelli, Jasikonis e Seewer -11 Monticelli sempre settimo, Bernardini 12esimo -12 Si rimette a spingere Gajser e il suo vantaggio torna a 5.2 con Tonus a 11.1. -13 Febvre continua nella risalita ed è 16esimo a 44.7 -14 Jonass continua nella sua ottima prova e si porta a 4.8 da ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser subito al comando di gara-2 su Jonass e Tonus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 Tim Gajser continua a far segnare tempi eccellenti e porta il suo margine a 3.5 su un ottimo Jonass. Tonus è già a 7.1. -21 Monticelli rimane in settima posizione a 12.3, mentre Febvre è 19esimo in risalita -22 Il leader della classifica del Mondiale sembra non avere rivali. Guadagna settore per settore in maniera inesorabile. -23 Gajser inizia il quarto giro con un margine di 3.2 su ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : scatta gara-2 - Tim Gajser vuole completare la doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -27 Gajser inizia ad inanellare settori record uno dietro l’altro e ora ha già 2 secondi su Jonass e 3.9 su Tonus -28 Gajser scappa via e ha già un secondo su Jonass, quindi 1.5 su Tonus e 2.2 su Anstier -29 Cade Febvre ed è ultimo! Gajser vola via PARTENZA – Subito Tim Gajser al comando su Jonass e Seewer, quindi Tonus e Paulin 17.10 Parte il countdown!! 17.09 Tim Gajser vuole la ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - fra poco il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Ben ritrovati, fra poco si tornerà a gareggiare a Teutschental con la seconda manche della della MXGP. 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - alle 17.10 il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica gara-1 davanti a Tonus e Seewer, il quale ha perso la seconda piazza per ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser conduce gara-1 davanti a Seewer e Lieber : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6′ Si sta complicando maledettamente la rincorsa del nostro Tony Cairoli al decimo titolo iridato della carriera, ma il Mondiale è ancora lungo… -8′ Il belga Lieber rompe gli indugi e sorpassa Seewer per la seconda posizione a 8″ dalla vetta. 4° Tonus, 5° Febvre. -10′ Gajser in totale controllo di gara-1 e del Mondiale, con 8″ di margine sulla coppia degli ...