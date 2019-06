LIVE European Games 2019 in DIRETTA | Semeraro d’oro nel karate! Lamon in finale nel

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI17.10 BOXE – In corso ladella categoria -81 kg tra l’azero Alfonso Dominguez e il britannico Whittaker 17.08 KARATE – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAsupera 5-1 la azera Zaretska e sale sul gradino più alto del podio 17.07 KARATE – Lo yuko per: 5-1 17.07 KARATE – Yuko per Zaretska: 4-1 17.05 KARATE – Ippon per: 4-0 17.04 KARATE – Yuko per: 1-0 17.03 KARATE – Iniziata ladicontro l’azera Zaretska 17.00 CICLISMO SU PISTA – Doppia vittoria olandese nel primo round della semidella Sprint maschile, Hoogland e Lavreysen superano il russo Dmitriev ed il polacco Rudyk e si avvicinano ad una nuova sfida per l’oro dopo quella andata in scena negli ultimi ...

