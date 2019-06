LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 29 giugno | Plebani in finale

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI13.38 BEACH SOCCER – E’ iniziata laper il 5° posto del torneo maschile tra Italia e Russia. 13.34 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziate la seconda rotazione maschile e la prima femminile delle finali all-around. 13.32 BADMINTON – Nella prima semidel singolare femminile la britannica Kirsty Gilmour ha battuto per 13-21 21-16 21-8 la danese Line Hoejmark Kjaersfeldt. 13.26 GINNASTICA ARTISTICA – Sta per cominciare anche l’all around femminile, questa volta senza italiane in gara. 13.22 GINNASTICA ARTISTICA – Conclusa la prima rotazione: Mozzato è quindicesimo 13.17 GINNASTICA ARTISTICA – Quasi completa la prima rotazione con Mozzato tredicesimo 13.13 GINNASTICA ARTISTICA – Al momento in testa l’ucraino Oleg Verniaiev, con 14.800 al ...

