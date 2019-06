LIVE European Games 2019 in DIRETTA | Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI14.52 TENNIS TAVOLO – La Germania è medaglia d’oro nella gara a squadre femminile, battuta la Romania per 3-0, decisivo il successo in quattro set di Xiaona Shan contro Daniela Dodean. 14.49 GINNASTICA ARTISTICA – Dopo la quarta rotazione della finale maschile è in testa l’ucraino Oleg Verniaiev (57.199) davanti al connazionale Petro Patniuk (57.165) e all’armeno Artur Davtyan (56.266). Sedicesimo Nicolò Mozzato (52.765). 14.45 GINNASTICA ARTISTICA – Dopo la terza rotazione della finale dell’all-around femminile in testa la francese Lorette Charpy (40.666) davanti alla russa Angelina Melnikova (40.232) e all’altra francese Aline Friess (39.799). Tra poco la rotazione decisiva. 14.36 BEACH SOCCER – L’Italia ha battuto per 4-3 la Russia nella ...

