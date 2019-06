LIVE European Games 2019 in DIRETTA | Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI16.08SU PISTA – Si apre con gli ottavi di finale della Sprint femminile il programma pomeridiano, impegnata Miriam Vece che affronterà nello scontro ad eliminazionela russa Anastasiia Voinova. 16.06 KARATE – Che beffa per Michele Martina! L’azzurro stava disputando un ottimo incontro, ma sul 3-2 in favore dell’avversario si è lasciato andare in una protesta fuori luogo ed è stato sanzionato con la quarta sanzione e la successiva squalifica. Seconda medaglia di bronzo della giornata per il karate italiano. 16.02 BOXE – Medaglia d’oro nei -52 kg per lo spagnolo Gabriel Escobar Mascunano che sconfigge per 4-1 il bulgaro Daniel Asenov. 16.00 KARATE – Successo per il turco Ugur Aktas che aspetta in finale il vincente della sfida tra Michele ...

