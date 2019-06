LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si inizia | lotta per il

LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:53 Questo sarà un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale, entrambe le Formazioni si stanno giocando un posto tra le migliori terze, se il Benin stasera dovesse vincere sarebbe certo di superare la fase a gironi. Mickael Pote sarà probabilmente il giocatore più atteso, il beninese ha realizzati una doppietta nella partita inaugurale contro il Ghana. 21:52 Gli ...

LIVE Benin-Guinea Bissau - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale Orario d'inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Benin-Guinea Bissau, match valido per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa 2019, che si giocherà alle ore 22:00 all'Ismaïlia Stadium di Ismailia (Egitto). Si tratta della prima edizione della Coppa d'Africa a ventiquattro squadre, solo le ...

LIVE Ghana-Benin 2-2 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : alle Stelle Nere non bastano i fratelli Ayew! Gli Scoiattoli compiono il miracolo 23.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.55 Il Benin compie il miracolo contro il Ghana! 2-2 fantastico portato a termine dalla doppietta di Poté in risposta ai gol dei fratelli Ayew. Ghana che manca l'aggancio al Camerun in vista dello scontro diretto che sarà decisivo: match profondamente condizionato dall'espulsione per doppia ammonizione di Boye. Gli Scoiattoli ...

LIVE Ghana-Benin 2-2 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : ancora Poté! Pareggiano gli Scoiattoli! 65′ Incredibile ad Ismailia con il tocco di tacco di Poté su un pallone vacante! 2-2 e match apertissimo! 64′ PAREGGIO BENIN! 2-2 DI POTE'! ancora IL #10! 63′ CEBIO SOUKOU! PUNIZIONE SU CUI ARRIVA ALL'ULTIMO OFORI! 62′ Doppio cambio per il Benin: dentro Mama per Adilehou, e Dossou per d'Almeida. 61′ Punizione da posizione invitante per il ...

LIVE Ghana-Benin 2-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : si riparte ad Ismailia! 52′ Doppia chance per Poté!!! Cross prima da destra con la sponda di Mounie, quindi nuovo cross per la testa per il #10: Poté non riesce a staccare verso la porta. 50′ ATSU! Rischia la carambola il Benin con l'ex Chelsea che stava per segnare. 48′ Nessun cambio ad inizio ripresa. 46′ Ammonito D'Almeida per aver strattonato Ayew. 46′ Si riparte a ...

LIVE Ghana-Benin 2-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : Stelle Nere avanti all'intervallo! 22.49 Il Ghana all'intervallo è avanti 2-1 grazie ai gol dei fratelli Ayew in rimonta sul Benin, avanti momentaneamente grazie alla fiammata di Poté. Ma alla distanza, le Stelle Nere, hanno prevalso per corsa ed organizzazione in un primo tempo frizzante. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui il primo tempo. 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Break incredibile del Ghana che ...

LIVE Ghana-Benin 1-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : ritmi equilibrati ad Ismailia! 38′ Provo il sinistro Owusu appena entrato: non prende il giusto giro il tiro del ghanese. 37 Il primo giallo del match è di Boye che interviene duro su D'Almeida dopo essere arrivato in ritardo. 35′ Fuori Agyepong che non ce la fa, dentro Owusu. 34′ Poté è il punto focale del Benin per i suoi compagni. 32′ Ghana in controllo del pallone ma non trova ...

LIVE Ghana-Benin 1-1 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : pareggio immediato di Ayew per le Stelle Nere! 12′ Stelle Nere che hanno già ripreso il pallino del gioco in mano. 10′ Fiammata di Ayew che realizza il pareggio con un bolide di sinistro con doppia deviazione: 1-1 immediato. 9′ ANDRE Ayew!!! 1-1! CHE INIZIO! pareggio DEL GHANA! 8′ Ghana partito con l'handicap: deve trovare soluzioni per pareggiare. 6′ Thomas Partey fuori dal campo per qualche istante per ...

LIVE Ghana-Benin 0-0 - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : le Stelle Nere vogliono raggiungere il Camerun ad Ismailia! 1′ Si parte ad Ismailia! Batte il Benin! INIZIO PRIMO TEMPO 21.56 Suonano gli inni! 21.55 Il Ghana riuscirà a raggiungere il Camerun o ci sarà l'exploit degli Scoiattoli? 21.53 Le squadre torneranno in campo sabato, con il Ghana e il Camerun che si sfideranno, presumibilmente, per la testa della classifica. 21.50 Squadre che a breve faranno il loro ingresso in campo. 21.47 Arbitra ...